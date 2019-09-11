Астрономы обнаружили следы загадочного объекта в Млечном Пути

Международная группа астрономов обнаружила убегающую звезду PG 1610+062, которая была разогнана гравитацией черной дыры средней массы – объекта, чье существование в Млечном Пути долгое время оставалось неподтвержденным. Исследователи провели наблюдения за звездой с помощью телескопа Кека (Гавайи).

Для того, чтобы определить загадочный объект, астрономы измерили скорость вращения звезды, радиальную скорость, а также определили ее химический состав. Оказалось, что PG 1610+062 является молодой массивной звездой, которая летит со скоростью, достаточной, чтобы покинуть Млечный Путь.

По расчетам, причиной такой высокой скорости должна была стать черная дыра средней массы. Ранее предполагалось, что убегающие звезды возникают, когда сверхмассивная черная дыра разрушает двойную систему. Однако траектория PG 1610+062 не проходит вблизи центра галактики, где располагается сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, сообщает «Лента.ру».

Согласно предсказаниям, черные дыры средней массы должны существовать в молодых звездных скоплениях в спиральных рукавах Млечного Пути, однако до сих пор такие объекты обнаружены не были. Кроме того, остается загадкой, как возникают эти небесные тела.