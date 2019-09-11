Благовещенец пытался откупиться автомобилем и деньгами за вождение в пьяном виде

3 года и 15 дней в исправительной колонии строгого режима пробудет благовещенец, который был дважды пойман за рулем автомобиля в пьяном виде и предлагал полицейскому взятку в крупном размере. Такое решение принял Благовещенский городской суд.

В 2017 году мужчина был оштрафован за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишен прав на 1,5 года. В 2018 году его остановили сотрудники ГИБДД снова в пьяном виде.

Понимая, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и что ему грозит уголовная ответственность, мужчина неоднократно просил инспектора ДПС отпустить его за денежное вознаграждение в 15 000 рублей и не составлять протокол. Когда инспектор отказался, благовещенец предложил ему в качестве вознаграждения свой автомобиль, при этом написал на бумажном листе текст в виде «Договора купли-продажи».

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал, в содеянном не раскаялся. Благовещенца приговорили к 3 годам и 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом, его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 8 месяцев, сообщает городской суд.