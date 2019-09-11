Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:49 0

Благовещенец пытался откупиться автомобилем и деньгами за вождение в пьяном виде

Благовещенец пытался откупиться автомобилем и деньгами за вождение в пьяном виде
Фото: pixabay.com

3 года и 15 дней в исправительной колонии строгого режима пробудет благовещенец, который был дважды пойман за рулем автомобиля в пьяном виде и предлагал полицейскому взятку в крупном размере. Такое решение принял Благовещенский городской суд.

В 2017 году мужчина был оштрафован за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишен прав на 1,5 года. В 2018 году его остановили сотрудники ГИБДД снова в пьяном виде.

Понимая, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и что ему грозит уголовная ответственность, мужчина неоднократно просил инспектора ДПС отпустить его за денежное вознаграждение в 15 000 рублей и не составлять протокол. Когда инспектор отказался, благовещенец предложил ему в качестве вознаграждения свой автомобиль, при этом написал на бумажном листе текст в виде «Договора купли-продажи».

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал, в содеянном не раскаялся. Благовещенца приговорили к 3 годам и 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом, его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 8 месяцев, сообщает городской суд.

Просмотров всего: 204

#закон #происшествия #суды #транспорт #финансы

распечатать


Происшествия

Наркополицейские изъяли у амурчанина 38 килограммов конопли
Происшествия

В Приамурье поезду пришлось экстренно затормозить из-за посторонних предметов на рельсах

Общество 2

Благовещенцев возмутила остановка, возле которой не тормозят водители автобусов
Общество 5

Эксперт: в Приамурье за год цены на жилье подскочили на 15 %
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь