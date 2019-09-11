СМИ: У Заворотнюк началась депрессия

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк. Актриса пока не может прийти в форму после родов, поэтому не выходит в свет.

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды. Последнее время в Сети появляется информация о том, что после рождения второго ребенка у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. Фанаты считают, что Заворотнюк проходит лечение от рака мозга.

По словам друга Петра Чернышева, он поговорил с фигуристом о сложившейся ситуации, сообщает Teleprogramma. Муж звезды отверг версию, что Анастасия лечится от рака. Чернышев заявил, что у Заворотнюк началась депрессия, так как она не может прийти в форму после беременности.

Также друг Чернышева рассказал, что отношения у фигуриста с актрисой натянутые. Дело в том, что Заворотнюк флиртовала с одним богатым чеченцем, но Чернышев узнал об этом и приревновал звезду.

По мнению друга, в семье сейчас царит разлад. Анастасия Заворотнюк нервничает из-за той ситуации, переживает, что супруг с ней не разговаривает. Так что у нее, как уверяет друг Чернышева, никакой не рак, а просто затянувшаяся депрессия, сообщает «Комсомольская правда».