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11сентября
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сегодня, 17:29 0

СМИ: У Заворотнюк началась депрессия

СМИ: У Заворотнюк началась депрессия
Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк. Актриса пока не может прийти в форму после родов, поэтому не выходит в свет.

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды. Последнее время в Сети появляется информация о том, что после рождения второго ребенка у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. Фанаты считают, что Заворотнюк проходит лечение от рака мозга.

По словам друга Петра Чернышева, он поговорил с фигуристом о сложившейся ситуации, сообщает Teleprogramma. Муж звезды отверг версию, что Анастасия лечится от рака. Чернышев заявил, что у Заворотнюк началась депрессия, так как она не может прийти в форму после беременности.

Также друг Чернышева рассказал, что отношения у фигуриста с актрисой натянутые. Дело в том, что Заворотнюк флиртовала с одним богатым чеченцем, но Чернышев узнал об этом и приревновал звезду.

По мнению друга, в семье сейчас царит разлад. Анастасия Заворотнюк нервничает из-за той ситуации, переживает, что супруг с ней не разговаривает. Так что у нее, как уверяет друг Чернышева, никакой не рак, а просто затянувшаяся депрессия, сообщает «Комсомольская правда».

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#здоровье #шоу-бизнес

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