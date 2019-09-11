Благовещенцев возмутила остановка, возле которой не тормозят водители автобусов

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Новый автобусный павильон, который около месяца назад появился в Благовещенске в районе пересечения улицы Василенко и Игнатьевского шоссе, возмутил некоторых горожан. С их слов, водители автобусов 12-го маршрута остановку игнорируют, несмотря на то, что там стоят люди.

«Месяц назад сделали новую остановку: выложили к ней подъезд, поставили павильон, но водители автобусов почему-то возле нее не останавливаются. Люди стоят на остановке, 12 маршрут проезжает мимо. Когда по улице Институтской проезд был закрыт, автобусы там останавливались, сейчас почему-то нет. Из разговора с водителем я выяснила, что им запретили останавливаться, потому что остановку еще не приняли. По каким-то нормам она не проходит или еще что-то. В транспортный отдел, в который мне порекомендовали позвонить, я дозвониться не могу. Я думаю, пусть бы убрали остановку, чтобы не смущать людей, в заблуждение не вводить», – рассказала благовещенка.

В пресс-службе администрации Благовещенска информационному агентству пояснили, что остановка еще не включена в маршрутную сеть города.

«Все работы почти завершены, осталось установить знак автобусной остановки и нанести разметку, которые необходимы помимо павильона, чтобы остановка соответствовала всем нормам. До конца сентября она будет введена в эксплуатацию. Завершить работы планируют на этой неделе, после этого ее включат в маршрутную сеть», – пояснили в пресс-службе.

Возле автобусной остановки в районе пересечения улицы Василенко и Игнатьевского шоссе будут останавливаться 12-ый и 38-ой маршруты.