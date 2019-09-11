Амурчане смогут бесплатно обследоваться на опасные заболевания

В рамках акции «День открытых дверей», которую проводит Амурский областной кожно-венерологический диспансер, 21 сентября амурчане смогут обследоваться на опасные заболевания. В настоящее время открыта предварительная запись на комплексное обследование. Воспользоваться предоставленной возможностью бесплатно пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем, смогут жители области в возрасте от 18 до 45 лет.

В акции будет задействовано три бригады медицинских работников, в каждую из которых включены врачи, имеющие высшие квалификационные категории по специальности дерматовенерология.

У всех обратившихся будет произведен забор крови с целью диагностики сифилиса и хламидиоза, урогенитального герпеса, осуществлен забор мазков, взят материал методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для исключения гонорейной, хламидийной инфекции, микоплазмоза и уреаплазмоза, трихомониаза и вируса папилломы человека 16-18 типов.

«В прошлый День открытых дверей, который мы проводили 1 июня, обратилось 100 человек. У 66 из них были обнаружены различные патологии. Вовремя принятые меры позволяют справиться с заболеванием быстрее и с наименьшей лекарственной нагрузкой на организм. Если болезнь не заметить вовремя и не начать лечение, то она достаточно быстро может обрести хронический характер, что, конечно же, крайне негативно отражается на репродуктивной функции организма и в целом на здоровье человека», – отмечает заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» Евгений Базанов.

День открытых дверей будет проводиться 21 сентября с 08:00 до 15:00 по адресу: Благовещенск, улица Новая, 41, на первом этаже диспансера. Для удобства организована предварительная запись по телефону 8-909-810-88-05, звонки принимаются с 09:00 до 16:00 в любой день, кроме субботы и воскресенья, сообщает областной минздрав.