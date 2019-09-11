Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:47 0

Амурчане смогут бесплатно обследоваться на опасные заболевания

В рамках акции «День открытых дверей», которую проводит Амурский областной кожно-венерологический диспансер, 21 сентября амурчане смогут обследоваться на опасные заболевания. В настоящее время открыта предварительная запись на комплексное обследование. Воспользоваться предоставленной возможностью бесплатно пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем, смогут жители области в возрасте от 18 до 45 лет.

В акции будет задействовано три бригады медицинских работников, в каждую из которых включены врачи, имеющие высшие квалификационные категории по специальности дерматовенерология.

У всех обратившихся будет произведен забор крови с целью диагностики сифилиса и хламидиоза, урогенитального герпеса, осуществлен забор мазков, взят материал методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для исключения гонорейной, хламидийной инфекции, микоплазмоза и уреаплазмоза, трихомониаза и вируса папилломы человека 16-18 типов.

«В прошлый День открытых дверей, который мы проводили 1 июня, обратилось 100 человек. У 66 из них были обнаружены различные патологии. Вовремя принятые меры позволяют справиться с заболеванием быстрее и с наименьшей лекарственной нагрузкой на организм. Если болезнь не заметить вовремя и не начать лечение, то она достаточно быстро может обрести хронический характер, что, конечно же, крайне негативно отражается на репродуктивной функции организма и в целом на здоровье человека», – отмечает заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» Евгений Базанов.

День открытых дверей будет проводиться 21 сентября с 08:00 до 15:00 по адресу: Благовещенск, улица Новая, 41, на первом этаже диспансера. Для удобства организована предварительная запись по телефону 8-909-810-88-05, звонки принимаются с 09:00 до 16:00 в любой день, кроме субботы и воскресенья, сообщает областной минздрав.

Просмотров всего: 544

#здоровье

распечатать


В России и мире

СМИ: У Заворотнюк началась депрессия
В России и мире

Ядовитые пауки забрались в жилой дом и изувечили мужчину
В России и мире

Девушка 12 недель принимала раковую опухоль за беременность
Общество 8

Глава Благовещенского района подставил плечо под прививку от гриппа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь