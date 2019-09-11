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11сентября
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Благовещенцев приглашают заняться очисткой берегов Бурхановки в формате квеста

Благовещенцев приглашают заняться очисткой берегов Бурхановки в формате квеста
Фото: gorod-che.ru

15 сентября при поддержке СИБУРа и администрации Благовещенска на берегах реки Бурхановка пройдёт экоквест «Чистые игры». Участниками акции станут активисты различных объединений и образовательных организаций, присоединиться к которым могут все желающие горожане. Благовещенцы смогут и поиграть, и навести порядок.

«Чистые игры» – это экологический образовательный проект, позволяющий его участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора. Экоквест является развлекательной альтернативой субботникам, который представляет собой командные соревнования по сбору и сортировке мусора.

Цель игры – набрать как можно больше очков, собирая мусор, отгадывая тематические загадки и выполняя бонусные задания. За игровые баллы можно будет «арендовать» тележки и другой дополнительный инвентарь. Победители квеста получат призы, а завершится мероприятие пикником для всех участников.

По правилам квеста участники делятся на команды до четырех человек. Принять участие могут все желающие в любом возрасте (дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых). Можно объединиться в команду с друзьями, семьей, коллегами или присоединиться к одной из существующих команд прямо перед стартом квеста. Зарегистрироваться на мероприятие и узнать подробнее об акции можно на официальном сайте проекта «Чистые игры».

Старт игры 15 сентября в 15:00 по адресу: улица Шимановского, 61.

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#природа

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