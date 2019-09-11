Специалист рассказал, почему в сентябре в Приамурье зацвела сирень и распустились почки на тополях

Фото: Амур.инфо

С начала сентября амурчане наблюдают природную аномалию: на дачных участках, в лесу, у проезжей части цветут кустарники, а на деревьях появляются молодые листья. В редакцию Амур.инфо прислали несколько фотографий, демонстрирующих необычное явление. Почему так происходит, и как растения переносят аномалию, рассказал эксперт.

Так, в Белогорске на некоторых тополях распустились почки, а на одной из дач в Шимановске зацвела белая сирень. Этот кустарник, по словам амурчанки, запечатлевшей необычное поведение флоры, как правило, распускает цветы в июне.

«У нас каждый год такое случается: то багульник зацветет, то еще что-нибудь. Думаю, после дождливого лета тепло наступило, и растение перепутало немножко. Я увидела, что она цвет набрала, все думала, морозы стукнут, не стукнут, зацветет она, не зацветет. Вот, зацвела. В лесу, говорят, багульник распустился и зацвела земляника», – поделилась амурчанка.

Для Приамурья такая аномалия уже стала нормой, считает благовещенец, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов. При этом, на состояние, самочувствие растений, она не влияет.

«Такое бывает у нас в природе в Амурской области, это нормально. То у нас одуванчики в конце октября – начале ноября зацветут, как в прошлом году было, то ива выпускает пуховки. Чем это объясняется: кратковременное похолодание, растение уходит в период покоя, растение думает, что уже наступает зима. А потом резкое потепление – почки просыпаются, и начинается цветение. У нас так практически каждую осень. Так как расцветает небольшая часть почек, 1-2 процента, никакого ущерба растениям это не наносит, в следующем году они будут нормально себя чувствовать. Природа всегда предусматривает резерв почек», – пояснил специалист.