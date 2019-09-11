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11сентября
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сегодня, 16:13 0

В Норильске выпал снег 10 сентября (фото)

В Норильске выпал снег 10 сентября (фото)
Фото: https://vk.com/eniseytvchannel

В ночь с 10 на 11 сентября в Норильске выпал первый снег. В Инстаграме и других социальных сетях выложили огромное количество фото, а жители города «радуются» сентябрьскому снегу.

Температура в Норильске держится около нуля. Синоптики сообщают, что до конца недели в городе будет холодно, но уже в выходные дни потеплеет.

Стоит отметить, что такие природные катаклизмы для северного Норильска обычное явление. В этом году снег сошёл там только в июне. А сейчас город уже находятся в зоне минусовых температур.

Норильск – самый северный город в мире, имеющий постоянное население около 150 тысяч человек.

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#жизнь #природа #юмор

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