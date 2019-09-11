Изделия амурских производителей впервые представят на международной выставке в Европе

11 сентября в Мадриде (Испания) стартует международная выставка подарков и декоративных изделий Intergift. Это самая крупная ярмарка потребительских товаров осенне-зимнего и рождественского сезонов, которая проводится в рамках Международной недели подарков, украшений и моды. Амурская область подготовила коллективный стенд. Регион представляют четыре компании – производители одежды, деревянных изделий, акриловых картин и дизайнерской мебели.

«Интересно узнать мнение европейцев о нашем дальневосточном дизайне и проверить его востребованность. Наш продукт – дизайнерская мебель, которую мы разработали с нуля и производим у себя в цеху. Несколько предметов в одном стиле составляют серию. На базе этой серии мы составили каталог. Центр поддержки экспорта помог нам сделать видеоролик и перевести презентационные материалы на иностранные языки. Для нас это прежде всего опыт. Также мы хотим найти дистрибьюторов мебели, которые, возможно, заинтересуются нашим подходом. Не исключено, что в перспективе мы сможем работать с крупным производством, как дизайнеры», – рассказал представитель компании Shpak Design Александр Шпак. Его слова приводит сайт Amurexport.ru.

Тему дерева продолжает творческая мастерская Manufatto Екатерины Квашниной. Рамки, метрики, ключницы, элементы эко декора в этом году представили на крупной выставке в Харбине. Изделия амурской мастерицы вызвали неподдельный интерес. Китайские посетители разобрали абсолютно все, везти домой было нечего.

Предприниматель Эльвира Левицкая привезла в Испанию одежду из войлока. Это тонкие, но очень теплые и качественные вещи, созданные вручную. Также в коллекции амурчанки есть валяные тапочки, оригинальные авторские головные уборы, мягкие и теплые предметы интерьера.

Украшением амурского павильона стали акриловые картины художницы Анны Тюриной. Свой собственный, ни на кого не похожий стиль придает работам особое очарование. Уютные домашние портреты пользуются большим спросом не только в России, но и за рубежом.

«Это наша первая выставка в Европе. На самом деле, мы очень волновались, когда готовились к ней. Главный вопрос – насколько продукция амурских предпринимателей может быть востребована взыскательным европейским покупателем. Не побоялись поехать самые отчаянные, в хорошем смысле этого слова, творческие предприниматели. Те, кто готов показать, что умеет аудитории, которая, пожалуй, видела уже все. На самом деле, Россия поставляет в Европу достаточное количество продукции. Например, Италия, которая сама является законодателем мебельной моды, импортирует мебель российского производства. Мы посмотрели ассортимент, представленный на выставке, и уже сейчас могу сказать, что продукция амурчан вполне конкурентноспособна. Уверены, поездка будет плодотворной, это прекрасный опыт для наших будущих экспортеров», – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

В августе Центру поддержки экспорта официально исполнился год. За это время организация проконсультировала около 60 местных компаний по вопросам внешнеэкономической деятельности. Подготовила 26 презентаций на английском, китайском, корейском, вьетнамском, японском, испанском и польском языках. Защитила торговые знаки 8 амурских компаний. Провела 10 семинаров, которые охватили более 100 предприятий. Организовали участие амурских компаний в 15 международных выставках в Китае, Корее, Вьетнаме, Испании, Японии и России.