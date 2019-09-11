Сколько стоило бюджету области участие в ВЭФ? Выясняем в «Простых вопросах»

Тем временем, звучат мнения, что суммы, которые тратятся на участие в таком масштабном мероприятии, нецелесообразны. Какой экономический эффект получила Амурская область от участия в ВЭФ и сколько конкретно бюджетных денег было потрачено? На эти вопросы отвечает гость программы «Простые вопросы» Павел Пузанов, директор агентства Амурской области по привлечению инвестиция.