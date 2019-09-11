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11сентября
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сегодня, 15:56 0

Сколько стоило бюджету области участие в ВЭФ? Выясняем в «Простых вопросах»

Сколько стоило бюджету области участие в ВЭФ? Выясняем в «Простых вопросах»

Восточный экономический форум, завершившийся 5 сентября во Владивостоке, – крупное событие в мире бизнеса. Амурская область готовила обширную презентационную и культурную программу. Был выстроен трехэтажный павильон, в котором область представила различные проекты федерального уровня, такие как, например, проект канатной дороги через Амур.

Тем временем, звучат мнения, что суммы, которые тратятся на участие в таком масштабном мероприятии, нецелесообразны. Какой экономический эффект получила Амурская область от участия в ВЭФ и сколько конкретно бюджетных денег было потрачено? На эти вопросы отвечает гость программы «Простые вопросы» Павел Пузанов, директор агентства Амурской области по привлечению инвестиция.

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#Дальний Восток #областная власть #экономика

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