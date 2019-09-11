Музей самоваров Игоря Павлова получил приветствие от «Тульских самоваров»

Фото: https://museum-tula.ru/muzei/muzej-samovar/

Музей «Тульские самовары» приветствовал начало экскурсионной деятельности в музее самоваров Игоря Павлова. Письмо с рекомендациями по развитию прислала администрация главного самоварного музея страны. Также в подарок был направлен каталог уникальной коллекции.

«Поздравляем вас с открытием музея, мы очень рады, что вы приобщаете людей к истории и культуре нашей страны! Наши коллекции и экспозиции различаются, поэтому вам необходимо тщательно изучить свою коллекцию, историю фабрик. Кроме обзорной экскурсии, вы также можете делать тематические и костюмированные, например, ввести персонажей определённой эпохи. Для привлечения аудитории в нашем музее также проводятся интерактивные занятия и мастер-классы на темы связанные с историей бытования самовара, чаепития, краеведческими темами. Музей принимает участие в акциях “Ночь музеев”, “Ночь искусств”. Для школьников и других возрастных категорий у нас имеются абонементы, рассчитанные на целый год посещения. Желаем вам успехов и дальнейшего развития! С уважением, коллектив музея “Тульские самовары”», - написано в приветственном письме.

Музей «Тульские самовары» - один из самых популярных музеев города Тулы и его визитная карточка. Музей открыл свои двери для посетителей в 1990 году. По сути, его коллекция является эталонной, так как именно в Туле в конце XVIII века началось массовое производство самоваров.

Большое место в экспозиции отведено мемориальным комплексам, посвященным представителям известных самоварных династий – Баташевым, Шемариным, Фоминым. В Туле одними из самых ранних самоваров были изготовленные первыми тульскими самоварщиками Иваном и Назаром Лисицыными, один из этих первых самоваров – «Скифос» 1803 года выпуска – есть и в «Тульских самоварах», и в музее Игоря Павлова.

14 сентября в 15 часов музей приглашает посетителей на «Тульские истории», где покажет небольшую видеоэкскурсию по музею «Тульские самовары» и расскажет об истории самоваров и самоварного дела согласно подаренному каталогу.

Специальный гость встречи – народный мастер Амурской области Наталья Россихина, которая принесет плетеный самовар. Похожий есть в тульской коллекции.

Экскурсия пройдет за чаепитием в русских традициях. Подробнее - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.