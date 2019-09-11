Проверь свою интуицию (или знания): угадай, чей ребенок
Чем известнее человек, тем больше внимание приковано к его личной жизни. Поэтому когда появляются дети, многие звезды стараются их скрыть и не показывать до определенного момента. «Афиша» предлагает посмотреть на фотографии детей знаменитостей и угадать, чьи же они.
Пожалуй, этого малыша знают все пользователи Инстаграма. А вы признали?
Этот малыш – Гном Гномыч, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской!
А это чьи дети?
Дети знаменитых звездных супругов Пугачевой и Галкина. Да-да, уже такие большие. А только вчера, кажется, все гадали, откуда у пары появились дети, да?
Брутальный мужчина, правда? Кто же это?
Помните этого мальчика в «Кадетстве»? Вот так возмужал и вырос сын Федора Добронравова.
Красотка, не правда ли?
И ради дочери Безруков брал в ноябре 2018 года декрет!
Роковая девушка. Кто это?
Это дочь певицы Славы. Взрослая девушка уже, конечно. А недавно снималась топлес...
Симпатичный мальчик всемирно известной звезды. Кто это?
О неожиданном появлении ребенка у Лазарева гудела практически вся Россия. Кстати, до сих пор неизвестно, кто мать малыша. Но звездный отец в души не чает в своем ребенке.
А эти очаровательные малыши, чьи дети? Кстати, безумно похожи на своего отца.
За этой звездной парой следят многие. Кстати, они приезжают к нам на «Амурскую осень», правда, без детей.
Скандалы, интриги, расследования, но мы уже близки к развязке. Чья малышка?
В Инстаграме Ксения Бородина занимает активную позицию и постоянно участвует в звездных скандалах. Кстати, по воспитанию детей ее обсуждают, пожалуй, также часто, как и Яну Рудковскую. Ну а вы как хотели, тяжело быть звездной мамой.
И последний ребенок, который уже давно не ребенок. Чей он?
Одно время сына Газманова обсуждали на каждом углу. А вот теперь как-то поутихли обсуждения, но формы своей звездный сын так и не потерял.
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