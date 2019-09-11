Проверь свою интуицию (или знания): угадай, чей ребенок

Чем известнее человек, тем больше внимание приковано к его личной жизни. Поэтому когда появляются дети, многие звезды стараются их скрыть и не показывать до определенного момента. «Афиша» предлагает посмотреть на фотографии детей знаменитостей и угадать, чьи же они.

Пожалуй, этого малыша знают все пользователи Инстаграма. А вы признали?



Андрей Кислов (сын Полины Гагариной)

Кирилл Нагиев

Саша Плющенко

Круз Бекхэм

Этот малыш – Гном Гномыч, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской!



А это чьи дети?





Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Гарри и Лиза Галкины

Устинья и Фрол Малинины

Артём и Марта Арбенины

Дети знаменитых звездных супругов Пугачевой и Галкина. Да-да, уже такие большие. А только вчера, кажется, все гадали, откуда у пары появились дети, да?



Брутальный мужчина, правда? Кто же это?





Иван Добронравов

Артемий Шульгин (сын Валерии)

Кирилл Нагиев

Виктор Добронравов

Помните этого мальчика в «Кадетстве»? Вот так возмужал и вырос сын Федора Добронравова.



Красотка, не правда ли?





Елизавета (дочь Виталия Гогунского)

Сара (дочь Веры Брежневой)

Ульяна (Дочь Ренаты Литвиновой)

Мария Безрукова

И ради дочери Безруков брал в ноябре 2018 года декрет!



Роковая девушка. Кто это?





Микелла (дочь Алсу)

Анна (дочь Панина)

Александра (дочь певицы Славы)

Анна (дочь Валерии)

Это дочь певицы Славы. Взрослая девушка уже, конечно. А недавно снималась топлес...



Симпатичный мальчик всемирно известной звезды. Кто это?





Андрей (сын Гагариной)

Девид (сын Лопес)

Никита (сын Лазарева)

Сергей (сын Золотухина)

О неожиданном появлении ребенка у Лазарева гудела практически вся Россия. Кстати, до сих пор неизвестно, кто мать малыша. Но звездный отец в души не чает в своем ребенке.



А эти очаровательные малыши, чьи дети? Кстати, безумно похожи на своего отца.





Гектор и Алина (дети Седаковой)

Мия и Тимофей (дети Прилучного)

Алла-Виктория и Мартин (дети Киркорова)

Серафина и Сэмуел (дети Бена Афлека)

За этой звездной парой следят многие. Кстати, они приезжают к нам на «Амурскую осень», правда, без детей.



Скандалы, интриги, расследования, но мы уже близки к развязке. Чья малышка?





Маруся (дочь Ксении Бородиной)

Ева (дочь Светланы Лободы)

Клавдия (дочь Крестины Орбакайте)

Вера (дочь Глюкозы)

В Инстаграме Ксения Бородина занимает активную позицию и постоянно участвует в звездных скандалах. Кстати, по воспитанию детей ее обсуждают, пожалуй, также часто, как и Яну Рудковскую. Ну а вы как хотели, тяжело быть звездной мамой.



И последний ребенок, который уже давно не ребенок. Чей он?





Филипп Газманов

Кирилл Нагиев

Александр Цой

Архип (сын Королевой)

Одно время сына Газманова обсуждали на каждом углу. А вот теперь как-то поутихли обсуждения, но формы своей звездный сын так и не потерял.



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