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11сентября
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Проверь свою интуицию (или знания): угадай, чей ребенок

Проверь свою интуицию (или знания): угадай, чей ребенок

Чем известнее человек, тем больше внимание приковано к его личной жизни. Поэтому когда появляются дети, многие звезды стараются их скрыть и не показывать до определенного момента. «Афиша» предлагает посмотреть на фотографии детей знаменитостей и угадать, чьи же они.

Пожалуй, этого малыша знают все пользователи Инстаграма. А вы признали?


Андрей Кислов (сын Полины Гагариной)

Кирилл Нагиев

Саша Плющенко

Круз Бекхэм

А это чьи дети?


Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Гарри и Лиза Галкины

Устинья и Фрол Малинины

Артём и Марта Арбенины

Брутальный мужчина, правда? Кто же это?


Иван Добронравов

Артемий Шульгин (сын Валерии)

Кирилл Нагиев

Виктор Добронравов

Красотка, не правда ли?


Елизавета (дочь Виталия Гогунского)

Сара (дочь Веры Брежневой)

Ульяна (Дочь Ренаты Литвиновой)

Мария Безрукова

Роковая девушка. Кто это?


Микелла (дочь Алсу)

Анна (дочь Панина)

Александра (дочь певицы Славы)

Анна (дочь Валерии)

Симпатичный мальчик всемирно известной звезды. Кто это?


Андрей (сын Гагариной)

Девид (сын Лопес)

Никита (сын Лазарева)

Сергей (сын Золотухина)

А эти очаровательные малыши, чьи дети? Кстати, безумно похожи на своего отца.


Гектор и Алина (дети Седаковой)

Мия и Тимофей (дети Прилучного)

Алла-Виктория и Мартин (дети Киркорова)

Серафина и Сэмуел (дети Бена Афлека)

Скандалы, интриги, расследования, но мы уже близки к развязке. Чья малышка?


Маруся (дочь Ксении Бородиной)

Ева (дочь Светланы Лободы)

Клавдия (дочь Крестины Орбакайте)

Вера (дочь Глюкозы)

И последний ребенок, который уже давно не ребенок. Чей он?


Филипп Газманов

Кирилл Нагиев

Александр Цой

Архип (сын Королевой)

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