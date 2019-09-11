Эксперт: в Приамурье за год цены на жилье подскочили на 15 %

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За год цены на жилье в Приамурье в среднем выросли не менее чем на 15 %. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал президент Гильдии риелторов региона, эксперт в сфере недвижимости Виталий Злочевский. Повышение цены на жилье относится и к новостройкам, и к вторичному рынку. Эксперт отметил, что цена в этом году может дополнительно повыситься в период с сентября по декабрь.

Виталий Злочевский назвал причину, по которой растут цены на квадраты. По его мнению, на это повлияли изменения в законодательстве.

«Пока относительное затишье. Обычно в конце сентября до конца декабря происходит повышенный спрос у покупателей, соответственно рынок оживает и, как правило, в этот период растет цена. Я анализировал ситуацию по сравнению с годом назад. Думаю, что за год цена выросла не менее чем на 15 процентов. У нас существенно поменялось законодательство по застройщикам и, соответственно, застройщики, чтобы немного опередить события стали поднимать стоимость. Постепенно за ними и вторичное жилье тоже стало расти в цене. В законодательстве изменился подход наших чиновников к тому, как должны собираться деньги на строительство. Если раньше застройщик получал эти деньги от дольщиков, то сейчас он будет их получать от банка, куда их принесут дольщики. Это существенно меняет схему работы застройщиков», – пояснил Виталий Васильевич.

Он добавил, что в пятницу, 13 сентября, в благовещенской «Точке кипения» состоится мероприятие, связанное с законодательными изменениями в сфере жилья. Планируется, что обсудить этот проблемный вопрос соберутся представители областного минстроя, основных крупных амурских застройщиков и банков, а также юристы и риелторы.

Жилье стало дорожать и в целом по России. Цены на квадратные метры в новостройках в первом полугодии увеличились на 3,9 процента. Сильнее всего стоимость метра подскочила в Коми – на 11,5 %, Бурятии – на 10,7 %, Якутии – на 8,9 %, Москве – на 8,7 %, в Кемеровской и Томской областях – на 8,3 %.

На вторичном рынке динамика скромнее – 1,6 % по стране, отдельные регионы прибавили и больше: 6,6 % – Бурятия, 4,4 % – Тыва, 4,3 % – Татарстан и Чувашия, 4,1 % – Амурская область.

Об этом пишет «Российская газета». Заметный рост цен на квартиры в новостройках связан с растущими издержками, полагает управляющий партнер компании «Метриум Групп» Мария Литинецкая. В первую очередь – из-за перехода на новую схему строительства через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования, переплата по которому закладывается в стоимость квадратного метра.

«Новые правила вступили в силу 1 июля, но девелоперы начали заранее готовиться заранее, поэтому уже по итогам первого полугодия средняя цена квадратного метра показала положительную динамику», – уточняет Литинецкая. По ее словам, на рост цены квадратного метра в новостройках в первом полугодии оказывали влияние и другие факторы: подорожание стройматериалов, топлива, услуг различных подрядных организаций. «Все это в целом и привело к тому, что жилье на первичном рынке подорожало заметнее, чем на вторичном», – указывает Мария Литинецкая.

За последний год Россия переместилась с 46-й на 19-ю строчку рейтинга Global House Price Index (GHPI) международной консалтинговой компании Knight Frank. Он отражает динамику роста цен на жилье в разных странах мира.

В Knight Frank видят причину подорожания жилой недвижимости еще и в изменении структуры предложения. «Мы наблюдаем повышение качества строительства, улучшение инфраструктурного наполнения проектов, рост объемов готового жилья», – указывает Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank.

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года в России было построено 30,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Это на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидерами были Московская область, которая ввела 11,9 процента всего объема новых квадратных метров по стране, Москва – на нее пришлось 7,5 процента, Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская и Ростовская области.

Владимир Путин в 2018 году поручил увеличить ежегодные объемы жилищного строительства в России до 120 миллионов квадратных метров, чтобы улучшать свои жилищные условия каждый год могли не менее 5 миллионов россиян. Выйти на этот показатель планируется с 2024 года. По итогам 2019 года в России должно быть построено 88 миллионов квадратных метров жилья.