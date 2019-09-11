В школе № 22 Благовещенска прошла торжественная линейка (фото, видео)

11 сентября 22-я школа Благовещенска провела торжественную линейку, посвященную дню рождения школы и 142-летию со дня рождения Феликса Дзержинского, чье имя носит данное учебное заведение. На мероприятии присутствовали школьники, учителя, ветераны, сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области.

Впервые 22-я школа встретила своих учеников в 1961 году. С того времени бессменными шефами учреждения стали чекисты, ныне – управление ФСБ России по региону.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 1 сентября распахнул свои двери новый корпус школы, в котором будут обучаться более 500 ребят.

Сотрудники ПУ ФСБ Приамурья перед подшефным классом провели маленький исторический экскурс, на котором рассказали о вкладе Феликса Эдмундовича в создание службы чекистов, одной из обязанностей которой является охрана границы государства.

«Пограничные классы "Юные друзья пограничников" организованы в 22-й школе в 2015 году на базе 7-х классов, – рассказал один из сотрудников ПУ ФСБ по региону. – В этом учебном году классы, которые курирует наше управление, впервые одеты в пограничную форму. Это более 60 учащихся. Мы встречаемся с ребятами три раза в неделю на практических и теоретических занятиях. Это и строевая подготовка, боевая подготовка (разборка и сборка оружия), и стрельбы из пневматических винтовок. Надеемся, что в новом корпусе помещение для спортивных занятий будет больше, потому что ребята с большим удовольствием посещают все наши занятия. Причем с этого года в программу включены и азы парашютной подготовки».

Как пишет пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области, за долгие годы дружбы шефы организовали в школе секцию по рукопашному бою, которую с удовольствием посещают большое количество учащихся. Сегодня один из ребят – Максим Дыбов – был награжден золотым знаком отличия всероссийского конкурса ГТО.

«Традиционно, 11 сентября наша школа отмечает свой день рождения. Это и день рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, – говорит заместитель директора Елена Дорофиенко. – Поэтому все мероприятия в нашей школе мы проводим совместно с управлением ФСБ и ПУ ФСБ по Амурской области, казаками Приамурья. На данной торжественной линейке подводятся итоги за прошедший год: награждаем лучших в учебной и спортивной деятельности. Для жителей нашего микрорайона учащимися организована осенняя ярмарка здоровья».

Для гостей мероприятия ребята подготовили большой праздничный концерт.

Фото и видео пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области