Жители Архаринского района с тревогой ждут зиму из-за воды (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители двух населенных пунктов Архаринского района Приамурья – станции Татакан и села Отважное. Люди жалуются на схожие проблемы: и в Татакане, и в Отважном серьезно подтопило территории. Амурчане обратились к властям.

«Уже полтора месяца у нас стоит вода в подпольях, на подъездных дорогах. Частично затоплены надворные постройки. Вода стоит на огородах, на покосах. В поселке нет магазина. Ни скорая, ни пожарная, ни полиция, ни почтовая машина не могут подъехать к нам. Питьевая вода стала непригодна для употребления. Дети, идя в школу, переобуваются в резиновые сапоги, чтобы перейти воду на дороге», – пожаловались жители Татакана.

«С начала августа наше село в прямом смысле уходит под воду, вода стоит в подпольях, придомовые территории, частично – огороды, надворные постройки находятся в воде. Особенно страдают улицы, находящиеся рядом с разлившимися озерами Первый и Второй Дубняк, улицы рядом с бывшим руслом реки Сухуша, которая в последнее время не заполнялась водой, но сейчас она заполнена из-за обилия осадков, грунтовых вод и переполненных близлежащих озер. В огороды не влезть, частично лишились урожая, а про квартиры и говорить нечего, у некоторых уже пошел грибок в подпольях из-за воды. Впереди зима, мы очень боимся думать о том, как будем зимовать, если вода не уйдет», – сообщили жители Отважного.

Ситуацию агентству прокомментировала глава Архаринского района Елена Манаева. Она уточнила, что Отважное и Татакан – это одно муниципальное образование – Отважненский сельсовет, подтвердила существование проблемы.

«С такой бедой столкнулось не одно муниципальное образование, однако это не снимает нашей ответственности. Будут выполнены работы по водоотведению, но немного позже. Дело в том, что земля вся перенасыщена, и просто тяжелая техника туда не зайдет», – объяснила Елена Петровна.

По ее словам, будет проводиться обследование населенных пунктов Татакан, Богучан, Новосергеевка, Отважное – тех, которые расположены возле бывшего Богучанского разреза. Проведут мероприятия, которые обезопасят территории от подтопления. «Но это будет только когда земля хоть немного подмерзнет, потому что техника туда не зайдет – она вся будет тонуть», – говорит глава района.

«Плюс администрация района подала документы на получение субсидии на восстановление дорожной деятельности по дороге "Подъезд к селу Каменный Карьер". Это тоже участок возле села Татакан. Там также планируется замена труб, которые (…) отводят воду. Но эта субсидия будет одобрена только после проведения сессии, после уточнения бюджета 27 сентября. Будет сессия заксобрания, и там будет уточняться бюджет. Поэтому мы планируем ее получить в начале октября – и в октябре провести вот эти работы», – сказала Елена Манаева.

Елена Петровна заключила, что ситуация находится под контролем. «Намечены мероприятия, мы их будем выполнять. Людей наедине с бедой не оставим», – отметила глава района.