WWF: из-за чумы свиней на Дальнем Востоке может пострадать амурский тигр

Члены Всемирного фонда дикой природы призывают изменить тактику в борьбе с африканской чумой свиней. Защитники природы обращают внимание, что методы предотвращения эпизоотии АЧС в европейской части России не подходят для Дальнего Востока. Они считают, что из-за чумы нельзя убивать диких свиней, так как это повлияет на полуляцию хищных животных, в том числе амурских тигров, занесенных в Красную Книгу.

Как отмечают члены WWF, все эпизоды заболевания в ДФО кроме одного произошли в фермерских хозяйствах, и только один — среди популяции диких кабанов. «Такое несоответствие заставляет задуматься о том, кто же является фактическим распространителем. И простая логика вещей заставляет делать вывод, что, конечно же, дикие тут не при чем — они просто не могут фактически заразить такую территорию. И главным распространителем все же являются домашние животные и все те материалы, которые используются при ведении фермерского или домашнего свиноводства. А дикий кабан в этой ситуации является жертвой», — пишут защитники природы на сайте WWF.

Как отмечает руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко, от состояния популяции диких копытных животных зависит и состояние популяции хищников: тигра и леопарда.

«К сожалению, методы борьбы с распространением заболевания, принятые, например, на европейской части России, не подходят для условий Дальнего Востока, — говорит Павел Фоменко. — Метод по сути прост, особенно на бумаге – депопуляция, то есть доведение численности дикого кабана до минимальных значений. Но мы все прекрасно понимаем, что от кабана зависят наши крупные хищники — и тигр и, в какой-то степени, леопард, и оба вида медведей, и рысь, — да, в общем-то, все мало-мальские хищники не прочь полакомиться кабанятиной. От благополучия диких свиней зависит охотничье хозяйство региона. И тотальная депопуляция в наших условиях — это не выход. На мой взгляд, сейчас нужно заглянуть дальше, чем борьба с дальнейшим распространением заболевания. Уже сейчас государственным органам и общественным организациям нужно быть готовым к условиям низкой численности дикого кабана со всеми вытекающими последствиями: повышенной конфликтностью хищников, снижению доходности охотничьих хозяйств и, как следствие, — увеличению браконьерства и легального пресса охоты на другие виды копытных».

WWF России на территориях модельных охотничьих хозяйств, в Приморском и Хабаровском краях, уже много лет отрабатывает методы увеличения численности альтернативных дикому кабану видов копытных. Таких, как пятнистый олень, изюбрь, косуля, на которых, в случае серьезного падения численности кабана в дикой природе, смогут переключиться наши редкие крупные кошки — тигр и леопард. В питании тигров, например, центральных районов Сихотэ-Алиня, доля кабана составляет 50 процентов. А вот на юго-западе и восточном склоне Сихотэ-Алиня эта зависимость — порядка 10-20 процентов, как раз за счет преобладания там альтернативных видов копытных животных.

Однако высокая численность оленя и косули только на территории модельных хозяйств, проблему для всех тигров не решит, говорят специалисты WWF России. По их мнению, для субъектов Федерации, «имеющих» крупных кошек, необходимо создать Стратегию развития охотничьего хозяйства, предусматривающую риски, в том числе от эпизоотий и с учётом сохранения редких видов животных и растений. И внедрить методы увеличения альтернативных кабану видов на всем ареале амурского тигра.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется в тесном сотрудничестве со специально уполномоченными государственными организациями при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.