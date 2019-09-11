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11сентября
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сегодня, 14:01 0

Дмитрий Тарасов наживается на имени Ольги Бузовой

Дмитрий Тарасов наживается на имени Ольги Бузовой
Фото: Гусева Евгения

Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Желаемая цена продажи – 250 миллионов рублей.

Причиной продажи стало безденежье футболиста: недавно он скрывался от алиментов, а после этого у него начались проблемы с работой. Также не за горами новое важное событие в жизни Дмитрия и его жены Анастасии. В ближайшее время пара станет родителями во второй раз.

Как сообщает StarHit, чтобы содержать семью, безработный футболист продает дом, который строил еще вместе с Ольгой Бузовой. За особняк Тарасов хочет выручить крупную сумму. «Дмитрий назначил цену в 250 миллионов рублей. Дело в том, что за последний год он серьезно вложился в данную недвижимость и хочет отбить затраченное», – сообщил риелтор Егор.

Объявление о продаже висит в Инстаграме одного из агентств: «Предлагаем дом Дмитрия Тарасова! Да, вы не ошиблись, того самого футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой».

Комментаторы не поняли креатива и предположили, что Дмитрий пиарится за счет экс-супруги.

Дела спортсмена и правда складываются не очень. Недавно он выплатил 15 миллионов рублей алиментов первой супруге Оксане, которая растит их дочь Ангелину. После окончания сезона футбольный клуб «Локомотив», в котором играл Тарасов, отказался продлевать контракт. Сейчас Дмитрий ищет другую команду, в которой сможет зарабатывать.

Однако многие считают, что цена за особняк завышена. В этом же месте можно купить дом и за 150 миллионов. Также всем известно, что земля досталась Тарасову по скидке – ее выбивала сама Ольга Бузова. Также телеведущая многое сделала для дома, но деньги она не вернула.

Сама телеведущая во время громкого бракоразводного процесса не скрывала, что из-за собственной наивности лишилась всего совместно нажитого имущества. Даже подаренную машину Тарасов попросил вернуть.

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#футбол #шоу-бизнес

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