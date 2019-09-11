В Приамурье появилось пять новых министерств

В региональном министерстве образования и науки прошло первое рабочее заседание молодежного правительства Амурской области. Итогом заседания стало формирование пяти министерств – образования и науки, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и национальной политики, а также физической культуры и спорта.

«Мы нацелены на плодотворную деятельность», – заявила председатель молодежного правительства Екатерина Баликоева.

«При разработке проектов члены молодежного правительства области могут сотрудничать с профильными ведомствами. В ходе работы участники могут переходить из одного ведомства в другое в зависимости от инициативы, над которой они работают. Кроме того, в будущем в молодежном правительстве могут формироваться новые министерства», – подытожила начальник отдела молодежной политики минобрнауки Амурской области Светлана Тюкалова.

Молодежное правительство – это площадка, где молодежь сможет проявить свои лидерские качества, предложить и реализовать проекты, направленные на развитие Приамурья. Цель проекта – привлечь на государственную гражданскую службу и на работу в госучреждения Амурской области молодых и целеустремленных людей, заинтересованных в развитии региона, готовых к активной работе, – поясняют в правительстве области.

Как сообщало Амур.инфо, молодежное правительство было образовано в июне 2019 года для продвижения идей молодых и креативных жителей региона. После отборочных туров в состав совещательного органа вошли 25 лучших претендентов. В их числе была и ставшая впоследствии председателем благовещенка Екатерина Баликоева. «Почему пришла в молодежное правительство? Потому что хочу здесь разработать и реализовать проект, направленный на социализацию амурчан, которые были впервые осуждены, и их адаптацию после выхода из мест лишения свободы. Я считаю, если с этой категорией людей не работать, тогда они могут вновь оступиться», – делилась тогда участница молодежного правительства.