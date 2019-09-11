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11сентября
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сегодня, 14:12 12

В Приамурье появилось пять новых министерств

В Приамурье появилось пять новых министерств

В региональном министерстве образования и науки прошло первое рабочее заседание молодежного правительства Амурской области. Итогом заседания стало формирование пяти министерств – образования и науки, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и национальной политики, а также физической культуры и спорта.

«Мы нацелены на плодотворную деятельность», – заявила председатель молодежного правительства Екатерина Баликоева.

«При разработке проектов члены молодежного правительства области могут сотрудничать с профильными ведомствами. В ходе работы участники могут переходить из одного ведомства в другое в зависимости от инициативы, над которой они работают. Кроме того, в будущем в молодежном правительстве могут формироваться новые министерства», – подытожила начальник отдела молодежной политики минобрнауки Амурской области Светлана Тюкалова.

Молодежное правительство – это площадка, где молодежь сможет проявить свои лидерские качества, предложить и реализовать проекты, направленные на развитие Приамурья. Цель проекта – привлечь на государственную гражданскую службу и на работу в госучреждения Амурской области молодых и целеустремленных людей, заинтересованных в развитии региона, готовых к активной работе, – поясняют в правительстве области.

Как сообщало Амур.инфо, молодежное правительство было образовано в июне 2019 года для продвижения идей молодых и креативных жителей региона. После отборочных туров в состав совещательного органа вошли 25 лучших претендентов. В их числе была и ставшая впоследствии председателем благовещенка Екатерина Баликоева. «Почему пришла в молодежное правительство? Потому что хочу здесь разработать и реализовать проект, направленный на социализацию амурчан, которые были впервые осуждены, и их адаптацию после выхода из мест лишения свободы. Я считаю, если с этой категорией людей не работать, тогда они могут вновь оступиться», – делилась тогда участница молодежного правительства.

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#областная власть #политика

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    А потом эти маленькие шакалята будут друг другу горло грызть за право вступить в ЕР..

  • Белочка Я

    Белочка Я
    2 часа назад

    Ох и заживём теперича

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    А потом эти маленькие шакалята будут друг другу горло грызть за право вступить в ЕР..



    Эм... В ЕР по-другому не попасть? Странные у тебя представления о партии, почти треть которой составляют пенсионеры, студенты и безработные.

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Asom

    Павел Флудерский

    А потом эти маленькие шакалята будут друг другу горло грызть за право вступить в ЕР..



    Эм... В ЕР по-другому не попасть? Странные у тебя представления о партии, почти треть которой составляют пенсионеры, студенты и безработные.



    Тут за место руководителя Молодежного парламента-то грызлись... причем те, кто хотел, но не стал им. А теперь на фото все вместе сидят дружненько)

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Пусть поиграют, великовозрастные детишки. Простым людям от их "правительства" не горячо, не холодно...

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Министерства...жесть...на наше население и министры...бред

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    АИ, Вы бы хоть в скобочках в названии статьи писали, про игрушечные (молодежные) министерства, а то мало ли, пока прочитаешь...

  • Aligator z

    Aligator z
    57 минут назад

    А почему в детском саду не ищут "перспективных засранцев"?

  • домовенок

    домовенок
    43 минуты назад

    Aligator z

    А почему в детском саду не ищут "перспективных засранцев"?



    Да, пора бы уж....

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    29 минут назад

    Даешь каждому амурчанину по министру!:)))С ранья,прям так:)))

  • Эквалайзер

    Эквалайзер
    3 минуты назад

    Семён-стукач--ясно что ты за ЕР

  • Экспертный Эксперт

    Экспертный Эксперт
    3 минуты назад

    Что то не насчитываю там 25 голодных ртов. Видимо уже подзабили все на этот в зародыше мертвый орган

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