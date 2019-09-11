Станет немного теплее: прогноз погоды в Приамурье на 12 сентября

В ночь на четверг, 12 сентября, в Амурской области ожидается преимущественно ясная погода, в утренние часы возможен туман, дымка. Ветер южный будет дуть слабо. Столбики термометров покажут 7…12 градусов тепла, местами по северу около нуля градусов.

Днем в четверг прогнозируется переменная погода, на северо-западе – в Тындинском и Сковородинском районах – ожидаются дожди и грозы. Южный и юго-восточный ветер разовбет скорость до 13-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 21…26 градусов тепла, местами по северу – 15 градусов выше нуля.

В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду, днем – до 13 метров в секунду. Температура ночью – около 10 градусов тепла, днем – около 25 градусов со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.