Амурчанин записал многонациональный видеопривет с конкурса «Новая звезда»

«Поскольку конкурс "Новая звезда" – многонациональный, на который приехали ребята, говорящие на разных языках, я попросил некоторых из них сказать несколько добрых слов на своем родном языке специально для жителей Амурской области», – сказал Кинам.

В настоящий момент участники готовятся к видеозаписи первого этапа конкурса.

«Я хочу отметить высокий уровень организации конкурса и высокий уровень материальной поддержки конкурсантов. Всем конкурсантам оплачивался перелет, проживание и питание. Кроме того, созданы все условия для комфортной подготовки к конкурсу. Для конкурсантов сделали репетиционные, с конкурсантами работают хореографы, костюмеры, врачи-фониаторы, музыкальные продюсеры проекта. По всем вопросам, которые могут возникнуть у конкурсантов, организаторы помогают. Среди конкурсантов дружественная атмосфера, все позитивные, талантливые. Все стараются максимально приятно провести время, которое им отведено на подготовку к съемкам первого тура», – рассказал участник из Амурской области.

На конкурсе представлены все регионы страны, от каждого субъекта – по одному представителю, это как сольные исполнители, так и дуэты, и целые группы.

Как сообщают организаторы конкурса, основными критериями отбора участников являются сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Приветствуются разные типажи, стилистика исполнения, тембры, интересный с точки зрения драматургии «бэкграунд» каждого участника.

Александр Гордеев подал заявку на участие за пару дней до окончания приема. Спустя некоторое время его пригласили в Москву.

«Я познакомился с ребятами-дальневосточниками. Это и группы, и сольные артисты. Я познакомился с представителями Камчатки, ЕАО, Приморья, Хабаровского края, Бурятии. Больше всего удивляет, что в одно время в одном месте собрались талантливые музыканты с разными культурами, которые говорят на разных языках», – добавил амурчанин.

На сайте конкурса сообщается, что задача проекта – продемонстрировать «огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России». Поэтому, в соответствие с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет и о нем самом.

Когда именно выйдет телевизионный эфир, участникам не сообщают. Также им нельзя разглашать, с какой песней они будут выступать и в каком образе.

Председателем жюри бесменно является композитор Максим Дунаевский. Всего в составе жюри будет 5 человек. Схема голосования из проекта в проект неизменна – пять лучей от пяти судей. Наивысшая оценка – 100 баллов. Каждое «гашение луча» членом жюри отнимает у исполнителя 20 баллов. Главный приз конкурса – деньги на профессиональное продвижение.