Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

При исполнении федерального бюджета за 2018 год объем нарушений составил 426 милиардов рублей. При этом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда или на 22,1% по сравнению с 2017 годом.

Бюджетные нарушения были выявлены при проверке Счетной палаты, сообщает «Коммерсант».

По данным ведомства, самый большой объем нарушений выявлен при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями. Далее идут нарушения при госзакупках, неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни, использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата.

На данный момент по факту нарушений возбуждено одно уголовное дело, направлено 14 обращений в правоохранительные органы, 14 должностных лиц привлечены к административным видам ответственности.