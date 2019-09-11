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11сентября
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сегодня, 12:27 5

Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

При исполнении федерального бюджета за 2018 год объем нарушений составил 426 милиардов рублей. При этом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда или на 22,1% по сравнению с 2017 годом.

Бюджетные нарушения были выявлены при проверке Счетной палаты, сообщает «Коммерсант».

По данным ведомства, самый большой объем нарушений выявлен при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями. Далее идут нарушения при госзакупках, неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни, использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата.

На данный момент по факту нарушений возбуждено одно уголовное дело, направлено 14 обращений в правоохранительные органы, 14 должностных лиц привлечены к административным видам ответственности.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Почему то я не удивлен..

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Почему то я не удивлен..

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    55 минут назад

    Выявила, и что? Россиян всё устраивает.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    41 минута назад

    Зачет!!! В Китае расстрелили бы прилюдно, а у нас, приговорены к ... административной ответственности... Прорыв в борьбе с коррупцией.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    34 минуты назад

    При таком правительстве, других достижений и не ожидаешь))

    Вор на воре))

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