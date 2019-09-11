В феврале 2020 года станет известно, кто будет строить новый терминал в аэропорту Благовещенска

«В течение почти года мы готовим концессионную документацию. Уже мы осенью объявим конкурсную концессию, которая будет финализирована в феврале месяце. То есть в феврале у нас появится концессионер, который в течение двух лет построит нам новый терминал», – сообщил Василий Александрович.

Концессионер – это инвестор, который заключает специальный договор с заказчиком о создании или реконструкции за счет этого инвестора объекта, находящегося в государственной собственности. В свою очередь инвестор получает возможность эксплуатировать этот объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Также губернатор напомнил, что строительство новой трехкилометровой взлетно-посадочной полосы уже начато. Ее должны построить за три года. Строительство нового терминала должно быть окончено параллельно с ВПП.

«Что касается ВПП, там была проблемная история, не хватало денег, пять раз конкурс объявлялся. В итоге нашли и уговорили федеральную антимонопольную службу, чтобы было принято решение о выборе единственного подрядчика. И вот Агентство по гражданской авиации заключило контракт с единственным подрядчиком, поэтому через три года у нас будет полоса. Я надеюсь, что будет и через три года у нас новый пассажирский терминал с международной частью, чтобы можно было осуществляться международные туристические перевозки. Этот объект интересен целому ряду бизнесов, которые готовы зайти в виде концессионера. И как следствие банки готовы профинансировать этот проект. Это будет реальная конкуренция, реальный конкурс. Проектом интересуются Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и так далее», – добавил глава региона.

Кроме того, со всеми вышеназванными банками заключены соглашения, отметил Василий Орлов. Для банков у региональных властей есть интересные предложения – проекты для кредитования. Это проект «Золотой мили» с канатной дорогой, а также автодорожный мост через реку Зея. По последнему проекту Василий Александрович добавил, что его реализация должна начаться в следующем году.