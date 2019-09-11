Минздрав: законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года одобрен большинством ведомств

«Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом. Поэтому позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна. Мы ожидаем рассмотрения этого закона в 2019 году», – сказал он.

Салагай отметил, что любые инициативы должны проходить тщательное общественное обсуждение. «Этот законопроект тоже прошел, были проведены слушания в Общественной палате, в большей части регионов, некоторые регионы направили нам письма в поддержку», – сказал он.

Комментариями Минпромторга и Минэкономразвития на момент публикации (10 сентября) ТАСС не располагало.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5 % лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5 % – пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 % лицам моложе 21 года.

Ранее также сообщалось, что Минэкономразвития считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.