Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:02 2

Минздрав: законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года одобрен большинством ведомств

Минздрав: законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года одобрен большинством ведомств
Фото: pixabay.com

Законопроект Министерства здравоохранения России о запрете продавать алкоголь молодым людям до 21 года согласован большинством федеральных ведомств и может быть рассмотрен уже в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Салагая.

«Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом. Поэтому позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна. Мы ожидаем рассмотрения этого закона в 2019 году», – сказал он.

Салагай отметил, что любые инициативы должны проходить тщательное общественное обсуждение. «Этот законопроект тоже прошел, были проведены слушания в Общественной палате, в большей части регионов, некоторые регионы направили нам письма в поддержку», – сказал он.

Комментариями Минпромторга и Минэкономразвития на момент публикации (10 сентября) ТАСС не располагало.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5 % лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5 % – пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 % лицам моложе 21 года.

Ранее также сообщалось, что Минэкономразвития считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.

Просмотров всего: 219

#торговля

распечатать


Общество 14

Блогер устроил в Благовещенске магазин без продавца (видео)
Общество 15

Компания РПЦ получила лицензию на производство и продажу алкоголя
Экономика 4

Россия и Китай обсудят строительство новых трансграничных мостов
Общество 52

Чума нас погубит: торговцы свининой на благовещенских рынках несут огромные убытки (видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    47 минут назад

    Значит в Армию - с 18 лет можно и огнестрельное оружие вручать 18-летнему (автоматы, пулеметы, гранатометы...), жениться тоже можно с 18 лет и свадьбу устраивать, а вот купить бутылку вина уже нельзя ? Парадокс! )) Уж тогда переносите и службу в Армии до 21 года, и право жениться до 21 года! ))

  • Поль Мориа

    Поль Мориа
    14 минут назад

    будет много нарушений-ну штрафы конечно в пользу власти

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь