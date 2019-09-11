В самом мазутозависимом городе Приамурья досрочно создали нормативный запас мазута

Фото: администрация Белогорска

Нормативный запас мазута к предстоящему отопительному сезону создан в Белогорске. Это удалось сделать досрочно, за двадцать дней до начала отопительного сезона.

«5,9 тысячи тонн, которые необходимы предприятию, уже в наличии. Еще около 2 тысяч тонн находятся в процессе разгрузки и в пути. В сутки разгружается по 6-8 вагонов. Нормативный запас жидкого топлива создан в полном объеме», – рассказал на административном совете руководитель «Горэнерго» Виталий Бардаш.

Белогорск власти называют самым мазутозависимым в Амурской области. Для прохождения отопительного сезона городу необходимо 22,5 тысячи тонн мазута. В этом году для формирования нормативного запаса топлива муниципалитет приобрел мазут по самой низкой цене в регионе, сообщает пресс-служба администрации Белогорска. Сделать это помогли изменения в порядке предоставления субсидий из областного бюджета, которые были внесены по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. Часть топлива оплачивается в течение 30 дней после поставки в Белогорск, а не в течение полугода и более, информирует пресс-служба администрации Белогорска.