В Благовещенске на площади Победы начался ремонт памятника воинам-амурцам (фото)

В областном центре Приамурья стартовал ремонт мемориала воинам-амурцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Там уже убирают плитку на дорожке, ведущей к памятнику и демонтируют бордюрный камень.

Во время ремонта подрядчик должен заменить часть плитки и часть бордюрного камня, пришедшие в негодность элементы,отреставрировать георгиевскую ленту в верхней части монумента и плитку на самом памятнике. Также должен быть произведен ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей.

В настоящее время рабочие убирают плитку между надолбами постамента, и демонтируют бордюрный камень. Завершить ремонтные работы планируется до конца октября.

Как сообщало Амур.инфо, заказчиком работ выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры». На проведение ремонта объекта культурного наследия за счет субсидии областного бюджета выделено 1,3 миллиона рублей – по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы».

Ремонтные работы проводятся в преддверии Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Памятник воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, –это часть мемориального ансамбля памяти войнов-амурцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, который был заложен 9 мая 1965 года в честь 20-летия Победы над фашистской Германией. Открыт мемориал был 23 сентября 1967 года (архитекторы: Э.В. Брейш, Г.В. Капаев, В.С. Ларионов, скульптор – А.П. Черницкий).

Мемориал состоит из высокой вертикальной стелы, на лицевой грани которой рельефными буквами нанесена надпись: «Воинам-амурцам, погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ниже – барельеф воина-освободителя. К обелиску ведет выложенная тротуарной плиткой дорожка – Аллея Памяти. По обеим ее сторонам расположены стилизованные бетонные надолбы.

В 2009 году за обелиском была возведена Стена Памяти. Она облицована красным гранитом, на ней помещены фамилии амурцев, ушедших на фронт, фамилии Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Стену венчает георгиевская лента.

Ремонтные работы проходят в рамках региональной государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области». В ходе нее в столице Приамурья будет отремонтировано 5 памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На это из регионального и муниципального бюджетов выделено более 5 миллионов рублей.