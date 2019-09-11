В Благовещенске появился уникальный класс для детей-аутистов

2 сентября впервые в области дети с аутизмом сели за парты в одном учебном заведении вместе с другими школьниками. Чтобы это стало возможным, родители детей несколько лет обивали пороги различных инстанций, обратились за помощью к губернатору. В итоге их просьбы были услышаны.

Еще два год назад родители детей с диагнозом аутизм Благовещенска только мечтали о том, чтобы их дети обучались в общеобразовательной школе с другими детьми. В основном ребят-аутистов отправляли учиться в 7 коррекционную школу или переводили на домашнее обучение.

Весной текущего года родители, по их словам, написали губернатору Приамурья письмо с просьбой создать для их детей класс в обычной школе, и их просьбу выполнили. В марте было решено открыть такой класс на базе школы № 22.

«У ребенка с синдромом аутизма не ставится на первую задачу вырастить ученого или гения, хотя у многих детей есть выдающиеся способности. Мы ставим на первый план вопрос социализации. Аутисты видят мир картинками, когда им показываешь правильную картинку, они в будущем, зная как себя вести, не будут отличаться от сверстников», – отметила мама первоклассника Олеся Зазулина.

В 2019 году в первый класс школы № 22 пошли пятеро детей семи-восьми лет, сколько ребят-аутистов по нормам СанПиНа могут учиться в одной аудитории. Ежедневно у них проходит 3-4 урока по 30 минут, во время перерыва ребята занимаются в комнате релаксации. На начальную школу им отводится 5-6 лет, в зависимости от усвоения программы. Благовещенские аутисты учатся по специальной адаптированной программе и пособиям, разработанным родителями. Также с ними работают логопед и дефектолог.

Сейчас у них по программе почти те же самые предметы, что и у остальных первоклашек: математика, русский язык, речевая практика, физкультура, труды, окружающий мир и рисование.

«Самое главное для любого ребенка – это его социализация в обществе. Общество – это мы с вами, соседи, детки, которые ходят в садик с этими детьми, одноклассники, одногруппники, можем им в этом помочь», – отметила руководитель организации «Дети солнца» Наталья Маскаева.

Родители надеются, что благодаря социализации к подростковому возрасту их дети поведением не будут отличаться от остальных, и после начальной школы их переведут в класс к другим детям. Тем более в мире есть случаи, когда люди с аутизмом адаптировались к социуму и даже преуспели в своем деле: актеры Робин Уильямс, кинорежиссер Стенли Кубрик, певица Кортни Лав, миллиардер Билл Гейтс.

Спустя неделю учебы родители благовещенских первоклашек уже видят положительные перемены.

«Мы видим колоссальную разницу. После недели учебы они уже спокойно сидят за партами. Скоро мы покинем класс, чтобы они учились на уроках самостоятельно», – радостно поделилась мама первоклассника Олеся Зазулина.

В организации «Дети солнца» рассказали, что уже составили список первоклассников на 2020 учебный год. По данным организации в области проживают порядка 60 детей всех возрастов с таким диагнозом. Губернатор Василий Орлов в преддверии учебного года отмечал, что в будущем в Приамурье возможно откроются еще классы для детей-аутистов.

«Кабинет по работе с аутистами – это уникальное в области помещение. Посмотрим, насколько оно будет востребовано, какое будет качество образования. Надеюсь, что оно даст хороший эффект и мы будем тиражировать эту практику и в других школах», – подчеркнул глава региона.