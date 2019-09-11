В Белогорске обсудили, как не сорвать отопительный сезон

Фото: администрация Белогорска

Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса Белогорска к предстоящему отопительному периоду обсудили на административном совете. Глава города Станислав Мелюков провел его с участием заместителей и руководителями ресурсоснабжающих предприятий города.

В Белогорске по-прежнему действует режим повышенной готовности. В связи с высоким процентом износа объектов коммунальной инфраструктуры на территории города сложилась аварийная ситуация.

При проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность тепловых сетей котельной «Районная» по улице Ленина был признан аварийным центральный магистральный участок сети протяженностью 250 погонных метров. Он обеспечивает отоплением 11 многоквартирных домов, а также 3 социальных объекта.

Теплотрассу периодически затапливает канализационными стоками, в связи с чем происходит ускоренная коррозия трубопровода, тепловая изоляция приходит в негодность, увеличиваются тепловые потери.

«Приступаем к работе по устранению утечки, – рассказал директор “Горэнерго” Виталий Бардаш. – К началу отопительного сезона мы не успеем, но пока будем работать с этим участком, потом подключим его к теплотрассе, которая к тому времени будет отремонтирована».

Тем временем представители ООО “Водоканал” круглосуточно откачивают воду в местах, где обнаружена утечка. «Люди работают на аварийных участках, круглосуточно работает насосное оборудование по откачке воды, – рассказала замдиректора ООО “Водоканал” Надежда Литвиненко. – До конца недели смонтируем второй насос на канализационно-насосной станции. Это позволит выбрать всю воду, которая сейчас стоит в теплотрассе. Но, отмечу, насосное оборудование старое, ему 30 лет. Второй насос уже выходил из строя. Если оборудование перестанет работать сейчас, то работа встанет, а коллекторы зальет сточными водами».

Чтобы не допустить срыв отопительного сезона, в Белогорске решено вынести новый участок теплотрассы протяженностью более 240 погонных метров в надземный вариант. Существующий коллектор заменят на полимерный трубопровод низкого давления протяженностью 370 метров. Работы оцениваются в 21,7 миллиона рублей. Деньги будут выделены регионом в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Сейчас в Белогорске функционирует 21 котельная, из них 13 – муниципальных. «На всех котельных проводятся ремонтные и профилактические работы. За счет средств областного и местного бюджетов выполняются работы по ремонту тепловых сетей протяженностью почти 350 метров, ремонту водозаборной скважины. На эти цели выделено почти 16,5 миллиона рублей. С 11 по 13 сентября будут проведены проверки готовности котельных к предстоящему отопительному периоду», – приводит слова замглавы по ЖКХ Александра Башуна пресс-служба администрации Белогорска.