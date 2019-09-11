Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 1

В Белогорске обсудили, как не сорвать отопительный сезон

В Белогорске обсудили, как не сорвать отопительный сезон
Фото: администрация Белогорска

Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса Белогорска к предстоящему отопительному периоду обсудили на административном совете. Глава города Станислав Мелюков провел его с участием заместителей и руководителями ресурсоснабжающих предприятий города.

В Белогорске по-прежнему действует режим повышенной готовности. В связи с высоким процентом износа объектов коммунальной инфраструктуры на территории города сложилась аварийная ситуация.

При проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность тепловых сетей котельной «Районная» по улице Ленина был признан аварийным центральный магистральный участок сети протяженностью 250 погонных метров. Он обеспечивает отоплением 11 многоквартирных домов, а также 3 социальных объекта.

Теплотрассу периодически затапливает канализационными стоками, в связи с чем происходит ускоренная коррозия трубопровода, тепловая изоляция приходит в негодность, увеличиваются тепловые потери.

«Приступаем к работе по устранению утечки, – рассказал директор “Горэнерго” Виталий Бардаш. – К началу отопительного сезона мы не успеем, но пока будем работать с этим участком, потом подключим его к теплотрассе, которая к тому времени будет отремонтирована».

Тем временем представители ООО “Водоканал” круглосуточно откачивают воду в местах, где обнаружена утечка. «Люди работают на аварийных участках, круглосуточно работает насосное оборудование по откачке воды, – рассказала замдиректора ООО “Водоканал” Надежда Литвиненко. – До конца недели смонтируем второй насос на канализационно-насосной станции. Это позволит выбрать всю воду, которая сейчас стоит в теплотрассе. Но, отмечу, насосное оборудование старое, ему 30 лет. Второй насос уже выходил из строя. Если оборудование перестанет работать сейчас, то работа встанет, а коллекторы зальет сточными водами».

Чтобы не допустить срыв отопительного сезона, в Белогорске решено вынести новый участок теплотрассы протяженностью более 240 погонных метров в надземный вариант. Существующий коллектор заменят на полимерный трубопровод низкого давления протяженностью 370 метров. Работы оцениваются в 21,7 миллиона рублей. Деньги будут выделены регионом в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Сейчас в Белогорске функционирует 21 котельная, из них 13 – муниципальных. «На всех котельных проводятся ремонтные и профилактические работы. За счет средств областного и местного бюджетов выполняются работы по ремонту тепловых сетей протяженностью почти 350 метров, ремонту водозаборной скважины. На эти цели выделено почти 16,5 миллиона рублей. С 11 по 13 сентября будут проведены проверки готовности котельных к предстоящему отопительному периоду», – приводит слова замглавы по ЖКХ Александра Башуна пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 204

#администрация Белогорска #ЖКХ

распечатать


Общество 1

Для борьбы с постоянными порывами на Нагорной заменили участок водопровода
Общество 5

Мэрия принимает предложения благовещенцев по ремонту городских дорог
Общество 3

Благовещенские футболисты не смогли забить ни одного гола белогорцам
Общество 18

Кошки давно облюбовали наш дом: благовещенка жалуется на засилье мышей в квартире

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Новость запоздала. Не успели разместить до выборов?! Едрисня сделала что-то хорошее после выборов?!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь