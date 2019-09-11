Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

Известный боец Сергей Харитонов записал видеообращение в связи с турниром в Свободном

Известный боец Сергей Харитонов записал видеообращение в связи с турниром в Свободном
Фото: news.sportbox.ru

В Свободном состоится турнир по панкратиону. В связи с грядущими соревнованиями видеообращение записал известный боец Сергей Харитонов. Ролик размещен в социальных сетях.

«Друзья, всем привет! 13 сентября в городе Свободный пройдет турнир международной федерации панкратиона на кубок мэра. Приходите, будут яркие, красивые поединки, будет жарко! Только вперед!» – сказал Харитонов.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, профессиональные бои «Вызов Амура» на кубок главы города пройдут 13 сентября в 20:00 на стадионе «Локомотив». В соревнованиях по профессиональному современному панкратиону участвуют спортсмены со всего Дальнего Востока. В рамках турнира любители смешанных единоборств увидят как хорошо знакомых титулованных бойцов, так и файтеров, еще ни разу не участвовавших в профессиональных боях.

Сергей Харитонов преимущественно известен по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам (ММА). Является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships (2004). За свою карьеру в ММА выступал под эгидой Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce. В настоящее время Сергей имеет контракт с M-1 Global, говорится в открытых источниках. Одерживал победы над такими бойцами, как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим.

По данным сайта Fighttime.ru, в активе Харитонова сейчас 29 побед и 6 поражений. Следующий бой он проведет в рамках Bellator 234 – 14 ноября сойдется в поединке с Линтоном Васселлом в Израиле.

Просмотров всего: 1226

#Свободный #спорт

распечатать


Спорт

В Октябрьском районе построили хоккейную коробку, которую можно эксплуатировать круглый год
Происшествия 6

«Покушал за мой счет»: благовещенка ищет парня, который расплачивался ее «кредиткой»
Общество 1

В Свободном потратят больше 7 миллионов рублей на обследование мостов
Происшествия 1

В Благовещенске мужчина атаковал легковой автомобиль (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь