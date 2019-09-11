Известный боец Сергей Харитонов записал видеообращение в связи с турниром в Свободном

В Свободном состоится турнир по панкратиону. В связи с грядущими соревнованиями видеообращение записал известный боец Сергей Харитонов. Ролик размещен в социальных сетях.

«Друзья, всем привет! 13 сентября в городе Свободный пройдет турнир международной федерации панкратиона на кубок мэра. Приходите, будут яркие, красивые поединки, будет жарко! Только вперед!» – сказал Харитонов.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, профессиональные бои «Вызов Амура» на кубок главы города пройдут 13 сентября в 20:00 на стадионе «Локомотив». В соревнованиях по профессиональному современному панкратиону участвуют спортсмены со всего Дальнего Востока. В рамках турнира любители смешанных единоборств увидят как хорошо знакомых титулованных бойцов, так и файтеров, еще ни разу не участвовавших в профессиональных боях.

Сергей Харитонов преимущественно известен по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам (ММА). Является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships (2004). За свою карьеру в ММА выступал под эгидой Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce. В настоящее время Сергей имеет контракт с M-1 Global, говорится в открытых источниках. Одерживал победы над такими бойцами, как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим.

По данным сайта Fighttime.ru, в активе Харитонова сейчас 29 побед и 6 поражений. Следующий бой он проведет в рамках Bellator 234 – 14 ноября сойдется в поединке с Линтоном Васселлом в Израиле.