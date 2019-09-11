Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год

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Стали известны предварительные сроки проведения единого госэкзамена, основного государственного экзамена, а также государственного выпускного экзамена для школьников с особенностями здоровья в 2020 году. Проекты расписания опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЕГЭ в новом году традиционно пройдет в три этапа: досрочный – с 20 марта по 13 апреля, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 7 по 24 сентября. Начнется досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной – по географии, литературе и информатике.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году, как раньше, не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

«Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск», – прокомментировал проект расписания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В порядке государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования прописано, что выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в другие сроки можно только при наличии уважительных причин, например, болезни, подтвержденных документально. Также должно быть соответствующее решение государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 21 апреля по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 июня и дополнительный – с 7 по 21 сентября.

Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ОГЭ – до 1 марта 2020 года. Проекты расписания опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба амурского минобра со ссылкой на Рособрнадзор.