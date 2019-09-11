Ядовитые пауки забрались в жилой дом и изувечили мужчину

В Англии ядовитые пауки вида ложная черная вдова покусали мужчину и его сына ночью. Мужчина теперь страдает от болей и не может работать.

В июле 26-летний Льюис Пирс (Lewis Pearce) проснулся дома с пятью следами укусов от пауков. Мужчина осмотрел своих детей и обнаружил на теле трехлетнего сына Фредди (Freddie) такие же следы.

Тогда семья обратилась в больницу, где им сообщили, что они стали жертвой ядовитых пауков. Пирс опасается за безопасность Фредди, а также своей пятилетней дочери Лейси (Lacey) и семимесячной Бетани (Bethany), так как пауки облюбовали его дом и не собираются покидать.

«Больше всего боюсь за Бетани, поскольку по ночам она спит в моей комнате. Именно ночью пауки и напали на меня», – рассказал Пирс.

По мнению жены Пирса, если ядовитые пауки покусают маленьких детей так же сильно, как их отца, у них не будет шанса на выживание. «Я сижу дома и слежу за детьми, а Льюис не может ходить на работу. Мы будто попали в непроглядный тоннель», – сообщила жена Льюиса.

Пирс уже обращался к властям с просьбой вытравить ложных черных вдов из жилого дома, однако ему ответили, что власти «не занимаются пауками».

Тогда семья обратилась к представителю городского совета Саутгемптона. Председатель пообещал изучить проблему и дать рекомендации по истреблению пауков, так как с подобным ранее никто не сталкивался, сообщает «Лента.ру».

Ложная черная вдова – вид ядовитых пауков рода Steatoda. Их укус опасен для человека и сопровождается мышечными спазмами, болью, лихорадкой, потливостью и общим недомоганием. Яд ложной черной вдовы используют в медицинских целях.