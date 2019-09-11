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11сентября
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Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о поддержке малого бизнеса

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о поддержке малого бизнеса

11 сентября в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» гостем студии станет председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Заксобрания Амурской области Ольга Петайчук.

Тема полуденного эфира программы «Бизнес-среда» с Борисом Белобородовым «Как амурские законодатели поддерживают малый бизнес».

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

В вечернем эфире выйдет выпуск программы «На вкус и цвет» с Алексеем Воскобойниковым и Светланой Казачинской. Тема выпуска: «К Всемирному дню трезвости: пьяницы в литературе и кино».

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».

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