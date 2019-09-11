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11сентября
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сегодня, 10:06 0

Замруководителя следкома Приамурья возглавил омский СКР

Замруководителя следкома Приамурья возглавил омский СКР
Фото: amur.sledcom.ru

Президент России Владимир Путин 7 сентября подписал указ о назначении руководителем Следственного комитета РФ по Омской области полковника юстиции Олега Винникова. До этого Винников являлся первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Амурской области.

О назначении Олега Евгеньевича на новую должность пишет «Новый Омск» со ссылкой на источник. Отмечается, что новый руководитель будет представлен личному составу регионального СКР в следующий понедельник.

Омский следком остается без руководителя с февраля 2018 года, когда прежний глава Андрей Кондин был переведен в Республику Бурятия (сейчас министр региональной безопасности Омской области – Прим. «НО»).

Олег Винников родился в 1971 году в Благовещенске. Имеет два высших образования – педагогическое и юридическое. Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре РФ. В органах СКР работает с 2007 года.

Ранее сообщалось, что доход Олега Винникова за 2018 год составил 3,5 миллиона рублей. Он имеет в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Вместе с женой и несовершеннолетним ребенком пользуется квартирой площадью 46,7 квадратных метра.

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#жизнь

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