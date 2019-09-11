Василий Орлов восхитился силой духа инвалида-колясочника из Приамурья

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Инвалид-колясочник из Амурской области стал первым участником благотворительной акции «Небо для всех». Амурчанин прыгнул с парашютом в тандеме, чем восхитился глава региона Василий Орлов.

Пилотный прыжок региональное отделение ДОСААФ России доверило сделать Михаилу Гладышеву. Бывший морской пехотинец несколько лет находится в инвалидном кресле.

До получения инвалидности Михаил Гладышев уже прыгал с парашютом. На его счету только одиночные прыжки. Их он проходил по программе боевой подготовки, когда учился в ДВОКУ. Михаил признается, что если бы не травма, то он бы продолжал прыгать с парашютом. Последний его прыжок был в 2006 году, поэтому, когда появилась возможность поучаствовать в акции «Небо для всех», амурчанин согласился попробовать экстремальное занятие еще раз. Предварительно он прошел подготовку и инструктаж. После мужчине помогли без инвалидной коляски забраться в самолет и пристегнули его к опытному инструктору. Вместе они совершили прыжок с высоты 2 800 метров, который длился более 30 секунд.

«Небо, оно затягивает. Это такое ощущение эйфории, свободного падения, которое я ощутил снова. Это сложно объяснить словами. Более того, это своего рода преодоление себя. С такой высоты я никогда не прыгал. Конечно, я испытывал волнение перед прыжком, как и раньше, но в этот раз эмоции в 100 раз сильнее, чем прежде», – цитирует Михаила Гладышева пресс-служба правительства Амурской области.

«Сила духа! Прыжок с парашютом вообще рискнет совершить не каждый. А тут – прыгнул парень, который уже несколько лет находится в инвалидном кресле. Михаилу Гладышеву – респект!», – написал в своем Инстаграме глава Приамурья Василий Орлов.

Акцию «Небо для всех» в региональном отделении ДОСААФ России планируют продолжать. В этом году она стартовала позже запланированного и закончится раньше из-за погодных условий. Прыжки осуществляют на аэродроме в Тамбовском районе.

«Этот опыт был удачным. Все прошло хорошо, Михаил был очень рад. Его я выбрал не случайно, потому что я его обучал прыжкам с парашютом, когда он был еще курсантом. После его пилотного прыжка считаю, что наша акция "Небо для всех" будет успешной», – прокомментировал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

Попробовать экстремальный вид спорта могут почти все желающие инвалиды с проблемами опорно-двигательного аппарата. Исключение составляют люди, имеющие психические расстройства и чей вес превышает 100 килограммов. Предварительно у участников акции медики измерят пульс и давление.

Прыжок осуществляется в тандеме с опытным инструктором, имеющим международные сертификаты на осуществление своей деятельности. Спускаться с парашютом участники акции «Небо для всех» будут с высоты почти 3 тысячи метров.