Уроженец Приамурья стал Дальневосточным транспортным прокурором

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Президент РФ Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Виталия Каплунова на должность Дальневосточного транспортного прокурора. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры России.

Виталий Николаевич родился в 1963 году в селе Зеньковка Константиновского района Амурской области. В 1990 году начал службу в органах прокуратуры. В 1991 году окончил Московский юридический институт. В разное время работал в органах прокуратуры Амурской области старшим следователем, старшим прокурором следственного управления, прокурором-криминалистом, заместителем и первым заместителем прокурора региона. В последнее время Виталий Каплунов занимал должность прокурора Хабаровского края.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден орденом Почета, почетным званием «Заслуженный юрист Российской Федерации», нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» II степени, медалью Руденко, именным оружием, медалью Ягужинского.