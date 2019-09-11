В ДТП с переворотом в Благовещенске пострадали ребенок и взрослый (фото)

Вечером 10 сентября в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись две машины, одна из которых, судя по фото в социальных сетях, перевернулась на крышу.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 20:09 на нерегулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября и Мостовой. Ее участники – легковушки Toyota Prius и Toyota Corolla.

В результате происшествия водитель Toyota Corolla – женщина 1992 года рождения и ее маленький пассажир – мальчик 2013 года рождения были травмированы. У автомобилей – значительные механические повреждения.

Отмечается, что родители позаботились о безопасности ребенка в машине и перевозили его с использованием автокресла. Это уберегло его от серьезных травм.

«Водители, помните, что вы управляете средством повышенной опасности, и несоблюдение ПДД может привести к трагическим последствиям, а в других автомобилях могут находиться дети», – предупреждают в ведомстве.

Всего за 8 месяцев 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района в результате дорожно-транспортных происшествий было травмировано 488 человек, 73 из которых – дети. Также повреждено 9 090 транспортных средств.

Фото: instagram.com/blag_dtp