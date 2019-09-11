Амурчанам разъясняют, как обратиться за компенсацией в связи с АЧС

Пресс-служба правительства Амурской области опубликовала информацию для жителей региона о том, как обращаться за компенсацией в связи с Африканской чумой свиней.

Заявление на компенсацию за утрату в результате АЧС скота амурчане могут подавать в местные администрации. Также документы принимают в администрациях районов, областном управлении ветеринарии и районных ветстанциях. Во всех пунктах имеются готовые бланки для заявлений.

К заявлению необходимо приложить копию паспорта, копию акта об отчуждении животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации особо опасных болезней, выписку из похозяйственной книги о наличии подсобного хозяйства и ИНН.

Кроме того, служащие управления ветеринарии работают по графику на выезде, им также можно отдать документы.

11 сентября с 10:00 до 13:00 – село Орлецкое, Тамбовский район.

12 сентября с 11:00 до 15:00 – Райчихинск.

16 сентября с 11:00 до 15:00 – село Винниково, Михайловский район.

17 сентября с 10:00 до 15:00 – села Ивановка, Богородское, Дмитриевка, Ивановский район.

20 сентября – село Черемхово, Магдагачинский район.

24 сентября – села Бурейского района.

Компенсация ущерба будет перечислена на расчетный счет, указанный в заявлении.

Для амурчан, которые хотят задать вопросы, связанные с компенсацией, со вспышкой АЧС, работают телефоны горячей линии: управление Россельхознадзора по Амурской области – 8 (4162) 22-69-66; управление ветеринарии и племенного животноводства – 8 (4162) 51-52-48, 8 (4162) 51-52-55.