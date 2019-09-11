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11сентября
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сегодня, 07:30 0

В Октябрьском районе построили хоккейную коробку, которую можно эксплуатировать круглый год

В Октябрьском районе построили хоккейную коробку, которую можно эксплуатировать круглый год
Фото: amurobl.ru

В Екатеринославке Октябрьского района построили новую хоккейную площадку. Ее строительство стартовало в апреле 2018 года в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области». На строительство объекта было выделено порядка 10 миллионов рублей из местного и областного бюджетов.

Покрытие площадки выполнено из резиновой крошки, что делает ее многофункциональной и позволит эксплуатировать круглый год, и играть не только в хоккей, но и в баскетбол, волейбол и большой теннис.

Объект расположен рядом с общеобразовательной школой № 2, став, тем самым, доступным для посещения школьников всех возрастов, информирует пресс-служба областного правительства.

В правительстве надеются, что новый спортивный объект будет способствовать ведению здорового образа жизни, занятиям спортом у жителей Екатеринославки. В перспективе в селе должна появиться своя хоккейная команда.

Торжественно открыть площадку планируют в октябре текущего года.

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#спорт #строительство

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