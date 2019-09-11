Партийный расклад минувших выборов: Амур.инфо анализирует результаты голосования

В Амурском избиркоме подводят итоги выборов 8 сентября. В этот день в Приамурье состоялось 23 избирательные кампании. Амурчане выбирали глав нескольких районов, глав сельсоветов и депутатов. ИА «Амур.инфо» проанализировало результаты этих выборов.

Больше всего мест в совокупности получили члены партии «Единая Россия». 82 единоросса стали депутатами различных представительных органов, еще один представитель этой партии победил на выборах главы Полянского сельсовета Серышевского района.

Второй по количеству одержанных побед результат показали самовыдвиженцы. 36 из них стали депутатами, еще 3 самовыдвиженца выиграли выборы глав в Сковородинском и Тамбовском районах, а также выборы главы Берегового сельсовета Зейского района.

На третьей позиции – КПРФ. Представителям этой партии удалось получить 32 депутатских мандата. 8 мандатов – у ЛДПР. Члены «Справедливой России» по итогам выборов займут 1 депутатское кресло и пост главы Магдагачинского района.

Самую крупную победу представители «Единой России» одержали на выборах в Благовещенскую городскую думу. Здесь они получат 25 мандатов из 30. Также в думу прошел 1 представитель ЛДПР, 2 коммуниста и 1 самовыдвиженец.

Совсем другой партийный расклад в Завитинском городском совете народных депутатов. Из 15 кресел 13 займут представители КПРФ, и по одному – члены ЛДПР и «Единой России». В Шимановском городском совете 8 мандатов получат коммунисты, еще 7 – самовыдвиженцы.

Больше всего депутатов от ЛДПР по итогам выборов будет в Возжаевском ( 3 представителя ЛДПР, 1 представитель КПРФ, 6 членов партии «Единая Россия») и в Стойбинском сельсоветах ( 3 представителя ЛДПР, 2 «Единая Россия», 3 самовыдвиженцы).

Кстати, самовыдвиженцы получили больше всего мест в совете народных депутатов города Сковородино – из 12 мест 7 выиграли самовыдвиженцы, 4 единороссы и 1 представитель КПРФ. По 3 места у самовыдвиженцев в Березовском и Стойбинском сельсоветах. А на дополнительных выборах депутатов Тындинского районного совета самовыдвиженцы займут все 4 места.

Корреспондент Амур.инфо созвонился с представителями партий, чтобы узнать, как они оценивают результаты выборов 8 сентября.

«За этими цифрами стоят конкретные избирательные кампании. Та же кампания в Завитинске, где мы 13 выдвинули, 13 прошло. Это безоговорочная победа, – высказал свое мнение первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. – Кампанией в Благовещенске мы крайне недовольны. Исходя из того, как были организованы выборы, мы жаловались на многочисленные нарушения».

«Посмотрите на Хабаровск. Там губернатор лдпровец, и почти все мандаты на выборах в законодательное собрание выиграла ЛДПР. Ни один член «Единой России» не прошел. У нас в области прошли 8 человек. Хотелось бы лучше результат, но…», – прокомментировал результаты выборов заместитель руководителя Амурского отделения ЛДПР Руслан Жолтый.

С оценкой пока затруднились в партии «Единая Россия». «У нас избирком пока не подвел итоги, окончательных протоколов я не видел. Делать предположения какие-то не могу, рассуждать о том что подсчитано предварительно не имею права, как секретарь. Дождемся протоколов, соберем пресс-конференцию, я все прокомментирую!» – пояснил корреспонденту Амур.инфо секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Логинов.

Для комментариев пока оказался недоступен только Кирилл Зимин. Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» пока не ответил на вопрос корреспондента Амур.инфо.