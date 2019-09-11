Гороскоп 11 сентября: Овнам поможет интуиция, у Весов внутреннее беспокойство

Восход Солнца: 05:58

Заход Солнца: 18:54

Солнце в Деве.

Овен. Среда будет связана с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваша практичность и интуиция – гарантия успеха. Это хороший период для обсуждения планов на будущее и начала воплощения их в жизнь. Нельзя делать какие-то траты, нужно, наоборот, накапливать.

Телец. Деловая активность по-прежнему не стабилизировалась. В любом деле вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Интриги, зависть и неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Сегодня следует соблюдать осторожность и гибкость. Может возникнуть необходимость привлечь к своим планам влиятельных людей. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. В сексуальном плане день обещает быть удачным.

Близнецы. Ровный день. Задуманное будет продолжать осуществляться. Все важные решения и начало новых дел нужно отложить до следующей недели. Нужно спокойно трудиться, в результате Вы сможете обрести ясность в доселе непонятных вам вопросах.

Рак. Тревожный день, связан с возникновением и обострением заболеваний. Нельзя перегружать зрение. Стремление к высоким недосягаемым идеалам может сочетаться с возрастанием тревожного состояния, недовольством работой или достигнутыми результатами. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность в отношении к своему здоровью и близким людям.

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Лев. Начало дня потребует принятия важных решений или будет омрачено необходимостью погрузиться в домашние хлопоты. Звезды советуют взвесить свои возможности и не стремиться к подвигам. Исключите неумеренность в еде и употребление алкогольных напитков.

Дева. Вас ждет тревожный день. Сегодня не стоит заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне. Периодически будет поступать тревожная информация, но своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет вам справиться с ситуацией. Опасно предаваться гневу. Избегайте шумных компаний.

Весы. День преобразования космических энергий. Сегодня Весы почувствуют внутреннее беспокойство. На этой почве возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей.

Скорпион. День получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Если в результате духовной работы вам удастся избавиться хотя бы от одного отрицательного качества характера – это будет означать победу над собой и начало совершенствования. Трудиться вам сегодня придется больше обычного. В отношениях с членами семьи и близкими людьми вероятны положительные изменения.

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Стрелец. Сегодня звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Ваш избранник не будет соответствовать вашему королевскому достоинству. Так же вероятно возникновение проблем в сфере профессиональной деятельности.

Козерог. Сегодня возможны приятные неожиданности, за которые впоследствии вы сполна расплатитесь. Возможна встреча с близким другом. Не забывайте о собственном здоровье. Возможно, финансовые проблемы дадут о себе знать.

Водолей. День концентрации жизненных сил, борьбы и защиты своих взглядов. Следует проявить осторожность и осмотрительность в отношениях с людьми, от которых Вы зависите. Не плывите по течению, полагаясь на удачу. Приложите все усилия для достижения поставленных целей, проявив достаточное усердие и фантазию.

Рыбы. Возросшее обаяние женщин-Рыб позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого физического напряжения. Мужчин-Рыб звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья.

Астролог: Вальдемар Небоходцев