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10сентября
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Для борьбы с постоянными порывами на Нагорной заменили участок водопровода

Для борьбы с постоянными порывами на Нагорной заменили участок водопровода
Фото: пресс-служба АО "АКС"

Амурские коммунальные системы завершают работы по перекладке водопроводной сети по улице Нагорной, 43. В течение двух недель вели замену трубы диаметром 630 миллиметров. Из-за постоянных дождей сроки сдачи участка несколько сдвинулись.

Переложить требовалось 100 метров водопроводной сети. В работы входят демонтаж трубы диаметром 630 миллиметров стали, и прокладка нового водопровода из полиэтилена низкого давления (ПНД). Материалы обошлись предприятию в 1 миллион рублей. В работах была задействована бригада цеха сетей водопровода и канализации АКС, а так же ряд специализированной техники: тракторный насос, экскаватор, кран, вакуумная машина, трактор-сварка.

«В последнее время на Нагорной выросло число порывов. Было принято решение в срочном порядке заменить участок, дабы в зимний период труба крупного диаметра не дала течь», –- рассказал Эдуард Уланов, начальник цеха сетей водопровода и канализации АО «АКС».

Ремонт позволит исключить систематические порывы. Кроме этого водовод подпитывает отопление микрорайона города Благовещенск, сообщает пресс-служба предприятия. В компании отмечают, что ремонтные работы не повлияли на наличие воды в сетях горожан, живущих по адресу Нагорной, 43. Все потребители с водой.

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#ЖКХ

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