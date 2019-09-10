Амурский бизнесмен лично пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на проблемы предпринимателей

Генеральный прокурор Юрий Чайка провел личный прием дальневосточных предпринимателей. Среди них оказался председатель Амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов. Амурчанин задал два вопроса, один из которых затронул регламент строительства гражданами построек на садовых участках.

Со слов Бориса Леонидовича, амурчане столкнулись со сложностями в реализации своих прав на строительство на садовых участках.

«С 1 марта 2019 года вступили в силу новые положения федерального закона № 217 о садоводстве для собственных нужд. Чтобы построить дом, гараж, хозяйственную постройку на земельном участке для садоводства нужно получить согласование. Для этого направляется уведомление в район, район может согласовать или не согласовать. А согласовывает он в том случае, если муниципалитет более низкого уровня, а именно сельсовет, поселковый совет, утвердил градостроительный регламент для этих территорий. А так как по закону градостроительный регламент обязателен только для поселений, на землях вне поселений, где на самом деле расположено большинство садовых участков, то муниципалитет не обязан это делать. Создается ситуация, когда в праве, но не обязан, а раз не обязан, то делать не будем. На наш взгляд, это в чистом виде коррупциогенный фактор», – считает председатель амурской «Опоры России».

Это напрямую влияет на предпринимателей, которые занимаются подведением коммуникаций к садовым участкам, электричества, воды, обустраивают дороги, считает Борис Леонидович. По его мнению, бизнесмены теряют рынки сбыта своих работ и услуг, а граждане не могут построить объекты, поставить их на кадастровый учет и платить налог на имущество в муниципалитет.

Со слов председателя амурской «Опоры России», садоводы обратились в общественную палату Амурской области. На заседании комиссии по экономическому развитию общественной палаты, обсуждался этот вопрос, было предложено упростить норму ФЗ № 217 и исключить требования наличия градостроительного регламента.

«То есть, исключить требования, чтобы исключить коррупциогенный фактор и упростить процедуру, потому что этой сейчас как непробиваемая стена для граждан. К сожалению, общественная палата получила ответ от заксобрания за подписью председателя – все законы интерпретируются таким образом, что якобы вообще не возможно строительство на участках для садоводства вне населенных пунктов. То есть в законе написано прямо противоположно, но почему-то руководитель нашего областного законодательного органа видит именно так. Мы ожидали, что будет какой-то диалог, обсуждение», – добавил Борис Белобородов.

Об этих двух проблемах он и рассказал Юрию Чайке во время личного приема дальневосточных предпринимателей. По словам амурского бизнесмены, итогом встречи с генпрокурором станет рабочее совещание в прокуратуре Амурской области на следующей неделе. Также редакция запросила комментарий в Законодательном собрании Амурской области.

Встреча с Юрием Чайкой состоялась на полях Восточного экономического форума, на интерактивной площадке генпрокуратуры. Со стороны предпринимателей участвовали президент «Опоры России» Александр Калинин, руководители региональных отделений организации в ДФО. Обращения предпринимателей касались долгов по госконтрактам, нарушения законодательства, определяющего принципы функционирования ТОСЭР, в частности особенностей таможенного декларирования в зоне Свободного порта Владивосток, нарушения личных прав граждан.

Во втором вопросе речь шла о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. Юрий Чайка сообщил о начале проверки в отношении минприроды РФ, подтвердил наличие большого количества обращений от предпринимателей по реформе ТКО, предложил «Опоре России» направить в генеральную прокуратуру дополнительную информацию по этому вопросу, дал поручения подчиненным прокурорам проверить озвученные проблемы и дать ответ.

«В России прокуратурами удовлетворяется каждая четвертая жалоба. Что касается бизнеса, мы удовлетворяем каждую вторую жалобу. А в некоторых субъектах – все 70%», – заявил генеральный прокурор РФ.