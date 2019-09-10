Судебные приставы выдворили в Китай больше десяти нелегальных рабочих
Амурские судебные приставы совместно с сотрудниками пограничной службы 10 сентября отправили в Китай 14 граждан КНР, которые нелегально находились на территории Амурской области. Они работали на золотодобывающие компании. Подробности в материале АльфаТВ.
Китайских рабочих задержали в конце августа в поселке Апрельский Магдагачинского района. Они превысили сроки пребывания в чужой стране, допустили нарушения в оформлении документов. Магдагачинский районный суд постановил выдворить нелегалов из России. Большинство осудили по статье кодекса об административных нарушениях «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».
Под конвоем сотрудников областного управления судебных приставов граждан Китая доставили на таможню, откуда и отправили на родину. В Ближайшие пять лет они не могут приезжать в Россию.
В понедельник, 9 сентября, судебные приставы отправили из Приамурья в Китай еще 8 человек. Всего с начала года из Амурской области по решению суда выдворили порядка ста нелегалов.
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