Судебные приставы выдворили в Китай больше десяти нелегальных рабочих

Амурские судебные приставы совместно с сотрудниками пограничной службы 10 сентября отправили в Китай 14 граждан КНР, которые нелегально находились на территории Амурской области. Они работали на золотодобывающие компании. Подробности в материале АльфаТВ.

Китайских рабочих задержали в конце августа в поселке Апрельский Магдагачинского района. Они превысили сроки пребывания в чужой стране, допустили нарушения в оформлении документов. Магдагачинский районный суд постановил выдворить нелегалов из России. Большинство осудили по статье кодекса об административных нарушениях «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Под конвоем сотрудников областного управления судебных приставов граждан Китая доставили на таможню, откуда и отправили на родину. В Ближайшие пять лет они не могут приезжать в Россию.

В понедельник, 9 сентября, судебные приставы отправили из Приамурья в Китай еще 8 человек. Всего с начала года из Амурской области по решению суда выдворили порядка ста нелегалов.