«Мы – таксисты – не защищены»: стали известны подробности нападения на таксистку в Благовещенске

На женщину-водителя такси в Благовещенске напала пассажирка, которую она уже до этого подвозила. Об этом рассказала владелица автомобиля, у которой пострадавшая брала транспорт для работы.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 7 сентября. Таксистку избила группа людей, в том числе пассажирка, которую она довозила. У нее забрали ключи и телефон.

По словам Снежаны Фирстовой, Ирина – так зовут пострадавшего водителя – за неделю до происшествия довозила эту же клиентку, которая, говорит, в тот момент была в нетрезвом виде, пыталась покинуть машины на ходу.

В итоге, таксистка в целях безопасности отказалась дальше выполнять заказ. Спустя короткое время пассажирка, уверяет Снежана, стала слать женщине сообщения о том, что в машине был утерян кошелек с деньгами. Однако ни кошелька, ни денег в салоне не было, говорит владелица авто.

А неделю спустя та же самая пассажирка вновь заказала машину, и на вызов снова приехала Ирина. По словам Снежаны, это произошло случайно, так как клиенты не могут выбирать конкретного водителя.

Ирина отвезла по маршруту на улицу Шимановского, 150. Там на нее напали пассажирка и еще две женщины, которые поджидали по указанному адресу. Помимо побоев, таксистка лишилась личных вещей.

«Она до сих пор находится в шоке и не выходит на работу», – говорит Снежана.

В городской полиции ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело согласно части 2, пунктов «а», «г», статьи 161 УК РФ «Грабеж».