Чтобы достать пострадавшую пришлось срезать крышу: в ДТП в Магдагачинском районе погиб человек, трое травмированы

10 сентября около полудня в Магдагачинском районе произошло жесткое ДТП. По официальной предварительной информации, водитель не справился управлением и вылетел с трассы на обочину. В аварии 1 человек погиб, 3 других получили травмы.

«По предварительной информации, в 11:50 на автодороге в Магдагачинском районе водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением, съехал с проезжей части с опрокидыванием. В результате 1 человек погиб, 3 человека травмированы. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего», – пояснили в управлении ГИБДД по Амурской области.

Страшное ДТП в своем-инстаграм аккаунте упоминает Амурский центр ГЗ и ПБ. Спасатели пишут, что в 12:30 к ним поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Хабаровск – Чита недалеко от поселка Сиваки Магдагачинского района произошло ДТП. На место происшествия выехала дежурная смена пожарной части № 35 поселка Сиваки противопожарной службы области.

«Когда пожарные прибыли на место аварии, водитель авто был мертв. Помощь потребовалась его пассажирам: мужчине 1987 года рождения и девушке 2005 года рождения. Чтобы достать пострадавшую с заднего сиденья авто, пожарным пришлось с помощью аварийно-спасательного инструмента срезать крышу машины. После того, как двух пассажиров увезли в лечебное учреждение, начальником караула пожарной части во время осмотра места ДТП была обнаружена еще одна пострадавшая 1983 года рождения, которую выкинуло из авто на 30 метров. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу», – пишут амурские спасатели.