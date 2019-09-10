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10сентября
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сегодня, 17:51 0

Мытье продуктов перед употреблением может вызвать кишечные инфекции

Мытье продуктов перед употреблением может вызвать кишечные инфекции
Фото: monicore с сайта Pixabay

Cпециалисты Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Северная Каролина сделали открытие. Они выяснили, что не все продукты необходимо мыть перед едой.

По данным экспертов Роскачества, курицу, яйца и грибы не стоит споласкивать перед приготовлением. В ходе мытья данных продуктов патогенные бактерии не погибают, но они распространяются по кухне.

Это утверждение подтверждается статистикой. Исходя из нее, у 25 % людей, которые мыли мясо птицы, в последствие диагностировали острую кишечную инфекцию. Ее провоцирует бактерия сальмонелла.

Специалисты заверяют, что вредоносные бактерии в курице можно уничтожить лишь с помощью длительной термообработки. Внутренняя температура при ней должна составлять не менее 74 градусов Цельсия, сообщает «Дни.ру».

Также следует с особой осторожностью отнестись к мытью яиц. Их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу. Она защищает яйца которая от попадания внутрь микробов.

«Если вы помоете яйца, вы можете удалить кутукулу, и бактерии проникнут за скорлупу», – пояснили эксперты.

С грибами все значительно проще. Ополаскивание их не несет за собой никакой опасности. Перед упаковкой их сразу очищают от земли и грязи. Но из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата.

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#жизнь

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