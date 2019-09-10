Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье возросло до трех

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По сведениям ведомства, это происшествие было в Ивановском районе около 14:45. На автодороге водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. Травмы получили три человека, том числе несовершеннолетний. Полиция устанавливает все обстоятельства этого ДТП.