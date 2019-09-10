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10сентября
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сегодня, 17:45 0

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье возросло до трех

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье возросло до трех
Фото: instagram.com/skaner28

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали некоторые обстоятельства ДТП с автобусом, которое произошло на территории региона 9 сентября. Ранее сообщалось об одном пострадавшем в аварии – женщине, однако теперь выяснилось, что их больше.

По сведениям ведомства, это происшествие было в Ивановском районе около 14:45. На автодороге водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. Травмы получили три человека, том числе несовершеннолетний. Полиция устанавливает все обстоятельства этого ДТП.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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