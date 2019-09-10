Девушка 12 недель принимала раковую опухоль за беременность

Англичанка Грейс Бейкер-Падден сделала три теста на беременность и увидел на них две полоски. Девушка не задумываясь отправилась к гинекологу, который подтвердил беременность девушки. Но спустя три месяца врачи сообщили девушке ужасную новость.

Девушка не ожидала беременность, так она принимала противозачаточные. Но, решив, что бывают и такие недорозумения, она пошла к гинекологу, который уже официально поздравил её с пополнением в семье.

Грейс и её муж Джо пришли в восторг, рассказали всё родным и стали выбирать имя для будущего ребенка. Но после первого триместра тошнота девушки усилилась, а когда начала появляться кровь, Грейс забеспокоилась и обратилась к врачу. Но на УЗИ врач не нашел плод, а обнаружил что-то непонятное. Изучив все внимательно, медик определил, что опухоль злокачественная, и ее необходимо удалять.

«Всего за день моё счастливое ожидание малыша превратилось в страх за собственную жизнь. Это было настоящим кошмаром. Как только я обо всём узнала, то поняла одно – я хочу немедленно избавиться от этой мерзости», – цитирует девушку Life.

После этого ей пришлось ещё пройти курс химио- и гормонотерапии, чтобы восстановить здоровье. Врачи объяснили Грейс, что её состояние не редкость и называется трофобластическая болезнь, или пузырный занос. И тесты, и гинеколог не ошиблись, предположив беременность, потому что по факту это именно она и была, просто сразу направившаяся по неверному пути и изменившаяся в опасную опухоль.