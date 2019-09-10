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10сентября
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сегодня, 17:10 0

Глава Селемджинского района: «Во время паводка гробы у нас не плавали»

Глава Селемджинского района: «Во время паводка гробы у нас не плавали»

Гостем программы «Простые вопросы» стал глава Селемджинского района Мухамед Беков. Сейчас в селах Норск, Февральское и Бысса полным ходом идут восстановительные работы. Как сообщало Амур.инфо, в Селемджинском районе село Норск во время паводка практически полностью ушло вод воду.

В интервью глава рассказал, все ли пострадавшие семьи получили компенсации, не спровоцировали ли выплаты случаи пьянства в селах, и как проходила дезинфекция в пострадавших от наводнения населенных пунктах.

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#наводнение #погода #строительство

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