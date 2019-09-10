Мэрия принимает предложения благовещенцев по ремонту городских дорог

С 11 по 24 сентября мэрия Благовещенска проводит опрос о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020-2024 год. Горожане могут оставить свое мнение о том, какую улицу необходимо в приоритетном порядке включить в программу и какие мероприятия провести: освещение, асфальтирование, обустройство тротуара, установку светофора.

Принять участие в опросе можно на сайте администрации Благовещенска в разделе «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Общественные обсуждения» и в социальной сети Instagram (аккаунт @blagoveshchensk.rf).

В этом году Благовещенску в рамках национального проекта было выделено более 476 миллионов рублей. На эти средства ведутся ремонтные работы на 23 участках дорог. На 2020 год на ремонт улично-дорожной сети города по нацпроекту будет направлено порядка 519 миллионов рублей.

«Для того, чтобы избежать сложностей, возникших в текущем году, в частности, это касается сроков проведения аукционов и сроков проведения самих работ на объектах, принято решение сформировать реестр участков заблаговременно, чтобы приступить непосредственно к ремонту сразу с начала теплого сезона», – рассказал первый заместитель мэра Олег Имамеев.

На сегодняшний день в администрации города Благовещенска уже формируется перечень участков улично-дорожной сети для включения в план ремонтной кампании. Приоритет будет отдан улицам, которые достигнут целевых показателей, требуемых программой. Общественное мнение горожан будет также учтено.

Посмотреть какие участки автомобильных дорог уже ремонтируется и какие были отремонтированы за последние 4 года можно на интерактивной карте Благовещенска: http://www.admblag.ru/intmap_m/map.html#

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и принят на заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Основная цель – снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций, а также приведение дорог крупнейших городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.