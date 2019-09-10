«Покушал за мой счет»: благовещенка ищет парня, который расплачивался ее «кредиткой»

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Надежда. Горожанка рассказала, что потеряла свою кредитную карту, а затем ею воспользовался незнакомец. Девушке удалось установить, как выглядит этот молодой человек.

Пропажа карты, говорит Надежда, обнаружилась 7 сентября. По ней были совершены покупки в одном из заведений фастфуда в Благовещенске, а также в гипермаркете. В дальнейшем карту заблокировали. «Покушал за мой счет», – отмечает горожанка.

Надежда обратилась в полицию. В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что поступило заявление по данному факту, проводится проверка.

Благовещенка рассчитывает, что молодой человек свяжется с ней по телефону, чтобы решить вопрос мирным путем. Контактный телефон: 8-924-146-24-44.